Оптическая головоломка: найдите три банана среди Миньонов

Очередная сложная оптическая головоломка от Дудаса. Рисунок: dudolf

Оптическая головоломка, созданная по мотивам популярного мультфильма, быстро распространяется в социальных сетях. Сможете ли вы найти три банана среди Миньонов?

Головоломку предложила The Sun.

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Гергей Дудас, более известный как Dudolf, собрал более 168 тысяч подписчиков на Facebook, где он делится своими причудливыми головоломками.

Лишь самые сообразительные люди смогли найти все три банана за 40 секунд.

Сколько бананов сможете найти вы до того, как истечет время?

Мультипликатор рассказал, что на создание этой головоломки его вдохновил просмотр последнего фильма "Миньоны".

"Это было, пожалуй, больше всего времени, которое я потратил на рисование одной головоломки, это заняло у меня три-четыре дня. Но я очень доволен тем, что получилось, надеюсь, вам тоже понравится!" — написал Dudolf в Facebook.

Более 2,6 тыс. человек понравился пост и они оставили комментарии, в которых признались, что им было трудно решить эту задачу.

"Это сложная задача. Потребовалось некоторое время, чтобы найти 1-й, но после этого, 2-й был быстро найден. А вот последний…. Ого, действительно понадобилось время, чтобы найти его. Круто", — написала один человек.

"Это было так эпически и креативно! Поздравляю!", — сказал другой.

Вы уже нашли все три банана? Если нет, то не унывайте, мы покажем решение.

Правильный ответ

Больше оптических головоломок от Dudolf найдете здесь и здесь.