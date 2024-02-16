Оптическая головоломка: найти среди котов кролика способны только 1% игроков

Все любят котиков, но найти среди них кролика способны всего 1%
На рисунке достаточно сложно не заметить котов. Но еще сложнее найти среди них кролика за 8 секунд.
Задание предложила The Sun.
Оптическая иллюзия "Кролик"
У вас высокий IQ и идеальное зрение, если вы сможете найти спрятанного кролика в этой оптической головоломке.
Лишь один процент людей может разгадать эту хитрую задачу за восемь секунд.
В задании, которым поделился Jagran Josh, изображена куча кошек в шапках и шарфах, позирующих для коллективной фотографии. А где-то среди них коварно спрятался кролик.
Задача проста и сложна одновременно, ведь вам нужно найти скрытого кролика на рисунке. Имея всего восемь секунд, чтобы найти животное, вам придется приложить немало усилий.
Четко настройте свой фокус, чтобы справиться с этой задачей.
Вы уже нашли кролика? Если нет, то держите подсказку: поищите животное с правой стороны.
Правильный ответ
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