Оптическая головоломка: только 2% быстро найдут кролика среди сотни котов

Ищите скрытого кролика. Рисунок: Dudolf

Среди разнообразия белых, серых, рыжих котов и даже одного салатового скрывается кролик. Вы продемонстрируете свой огромный IQ, если найдете его за 10 секунд.

Задачу-головоломку предложила The Sun.

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Оптическая головоломка "Кролик и коты"

Игрокам нужно посмотреть море котов и найти кролика за 10 секунд.

На картинке много рыжих, серых и белых кошек. Есть даже яркий салатовый кот, чтобы привлечь ваше внимание.

Эта оптическая иллюзия запутывает зрение дополнительными аксессуарами на некоторых котах. Например, на одном из них есть черная шляпа, на другом — розовый бант. Есть даже наглые маленькие мышки.

Сложную головоломку создал известный карикатурист Гергей Дудаш, более известный как Dudolf.

Видите кролика?

Вот подсказка, если она вам пригодится. Сосредоточьтесь на левой части иллюзии, и вы увидите там белого кролика.

Правильный ответ

Больше оптических головоломок от Dudolf найдете здесь и здесь.