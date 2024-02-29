Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Life arrow Сотни котов и один кролик — всего 2% найдут ушастого за 10 секунд arrow

Сотни котов и один кролик — всего 2% найдут ушастого за 10 секунд

29 февраля 2024 07:25
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Оптическая головоломка: только 2% быстро найдут кролика среди сотни котов
Ищите скрытого кролика. Рисунок: Dudolf
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Среди разнообразия белых, серых, рыжих котов и даже одного салатового скрывается кролик. Вы продемонстрируете свой огромный IQ, если найдете его за 10 секунд.

Задачу-головоломку предложила The Sun.

Читайте также:

Оптическая головоломка "Кролик и коты"

Сотни кошек и один кролик - всего 2% найдут ушастого за 10 секунд - фото 1

Игрокам нужно посмотреть море котов и найти кролика за 10 секунд.

На картинке много рыжих, серых и белых кошек. Есть даже яркий салатовый кот, чтобы привлечь ваше внимание.

Эта оптическая иллюзия запутывает зрение дополнительными аксессуарами на некоторых котах. Например, на одном из них есть черная шляпа, на другом — розовый бант. Есть даже наглые маленькие мышки.

Сложную головоломку создал известный карикатурист Гергей Дудаш, более известный как Dudolf.

Видите кролика?

Вот подсказка, если она вам пригодится. Сосредоточьтесь на левой части иллюзии, и вы увидите там белого кролика.

Правильный ответ

Сотни кошек и один кролик — всего 2% найдут ушастого за 10 секунд - фото 2

Больше оптических головоломок от Dudolf найдете здесь и здесь.

мозг
оптическая иллюзия
зрение
интеллект
тест
головоломка

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

20:00 В ТЦК придумали способ мобилизовать мужчин, имеющих право на отсрочку

16 февраля 2024
Новость с видео

16:54 Не вносите эти удобрения при посадке картофеля — клубень будет мелким и сгниет

17 февраля 2024

09:18 Зинченко уйдет из Арсенала в конце сезона — на украинца претендуют два клуба

15 февраля 2024

17:21 В Минцифри назвали категорию лиц, которых не будут бронировать от мобилизации

17:03 У сборной Украины будет новый технический спонсор вместо Joma

20 февраля 2024
Новость с видео

04:17 Мясистые и сладкие помидоры будете собирать ведрами — какой сорт посадить в 2024 году

20:36 Кто получит отсрочку от мобилизации в марте 2024 года — полный перечень

15 февраля 2024
Новость с видео

20:45 Медовик за 20 минут на сковороде — без раскатки коржей

21 февраля 2024
Новость с видео

07:04 Экономическое бронирование от призыва — какие два варианта возможны в Украине

08:39 Выплаты за контракт с ВСУ — как изменились суммы в 2024 году