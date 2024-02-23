Непроста загадка для людей з гострим зором — знайдіть милого песика серед рушників за 12 секунд

Оптична головоломка, де потрібно знайти сплячу собаку. Фото: The Mirror

Кожна оптична головоломка по-своєму здатна тренувати не тільки розум, а й зір, а це, в свою чергу, чудовий спосіб змусити власний мозок по-іншому думати, покращити концентрацію і пам’ять. Якщо ви хочете дізнатися про свої здібності, пропонуємо вам подивитися на одну ілюзію.

Новини.LIVE ділиться цікавою оптичною головоломкою на спостережливість.

Оптична головоломка — знайдіть собаку серед рушників за 12 секунд

Перед вами дуже цікава і навіть кумедна картинка, на якій зображена велика кількість звичайних рушників. Усі вони є різнокольоровими і загорнутими так, що між ними навряд чи можна одразу помітити щось зайве.

Проте серед цих рушників лежить спляча собака, яку вам, власне, і потрібно відшукати. Дивіться на кожну лінію, адже тварина хитро злилася з цими рушниками. Саме спосіб виконання цього малюнку ускладнює задачу, але ще більше ускладнює час, за який вам потрібно вирішити цю головоломку.

На пошук сплячої собаки вам дається лише 12 секунд, тому застосуйте всі свої вміння, щоб з легкістю вирішити це завдання. Якщо ви готові починати, радимо вам, по-перше, відкласти всі свої справи, а по-друге, прибрати все те, що може відволікати вашу увагу.

Протріть свої очі, щоб краще бачити кожну деталь на малюнку, і не забудьте встановити таймер на 12 секунд. Отже, якщо ви є справжнім сміливцем і готові прийняти цей виклик, бажаємо вам успіхів, і нехай удача буде на вашому боці!

Оптична головоломка на уважність. Фото ілюстративне: The Mirror

Якщо ви знайшли сплячого пса серед рушників, вітаємо, ви є дуже кмітливою людиною. Проте, якщо вам не вдалося вирішити цю задачу, не засмучуйтеся і спробуйте ще раз, або ж подивіться на відповідь.

Правильна відповідь — де лежить спляча собака

Уважно подивіться на верхній лівий куток картинки, і саме там ви побачите собаку, яка солодко спить серед м’яких рушників.

Правильна відповідь на оптичну головоломку. Фото: The Mirror

Нагадаємо, ми писали про яскраву оптичну головоломку, в якій потрібно знайти черепаху.

Раніше ми розповідали про дитячу загадку, де потрібно відшукати порожню чашку.

Також ми повідомляли про яскраву головоломку, де треба відшукати банани серед посіпак.