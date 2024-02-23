Непростая загадка для людей с острым зрением — найдите милую собачку среди полотенец за 12 секунд

Оптическая головоломка, где нужно найти спящую собаку. Фото: The Mirror

Каждая оптическая головоломка по-своему способна тренировать не только ум, но и зрение, а это, в свою очередь, отличный способ заставить свой мозг по-другому думать, улучшить концентрацию и память. Если вы хотите узнать свои способности, предлагаем вам посмотреть на одну иллюзию.

Новини.LIVE делится интересной оптической головоломкой на наблюдательность.

Оптическая головоломка — найдите собаку среди полотенец за 12 секунд

Перед вами очень интересная и даже забавная картинка, на которой изображено большое количество обычных полотенец. Все они разноцветные и завернуты так, что между ними вряд ли можно сразу заметить что-то лишнее.

Однако среди этих полотенец лежит спящая собака, которую вам, собственно, и нужно отыскать. Смотрите на каждую линию, ведь животное хитро слилось с этими полотенцами. Именно способ выполнения этого рисунка усложняет задачу, но еще больше усложняет время, за которое вам нужно решить эту головоломку.

На поиск спящей собаки вам дается всего 12 секунд, поэтому примените все свои умения, чтобы с легкостью решить эту задачу. Если вы готовы начинать, рекомендуем вам, во-первых, отложить все свои дела, а во-вторых, убрать все то, что может отвлекать ваше внимание.

Протрите глаза, чтобы лучше видеть каждую деталь на рисунке, и не забудьте установить таймер на 12 секунд. Итак, если вы являетесь настоящим храбрецом и готовы принять этот вызов, желаем вам успехов, и пусть удача будет на вашей стороне!

Оптическая головоломка на внимательность. Фото иллюстративное: The Mirror

Если вы нашли спящего пса среди полотенец, поздравляем, вы являетесь очень сообразительным человеком. Однако, если вам не удалось решить эту задачу, не огорчайтесь и попробуйте еще раз, или посмотрите на ответ.

Правильный ответ — где лежит спящая собака

Внимательно посмотрите на верхний левый уголок картинки, и именно там вы увидите собаку, которая сладко спит среди мягких полотенец.

Правильный ответ на оптическую головоломку. Фото: The Mirror

Напомним, мы писали о яркой оптической головоломке, в которой нужно найти черепаху.

Раньше мы рассказывали о детской загадке, где нужно найти пустую чашку.

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