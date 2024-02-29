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Їжачка за 2 секунди вкусить бджола — врятуйте його за 11 секунд

29 лютого 2024 05:47
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Загадка, яку може вирішити лише справжній талант — знайдіть бджолу за 11 секунд
Оптична головоломка, де треба знайти бджолу. Фото ілюстративне: Jagranjosh
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Оптичні головоломки, де є різні ілюстрації, не тільки дозволяють чудово провести свій час, а й тренують мозок, розвивають гостроту зору і підвищують рівень інтелекту. Все це можна зробити за допомогою однієї головоломки, в якій потрібно відшукати бджолу на картинці.

Головоломку представили на Jagranjosh.

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Оптична головоломка — знайдіть бджолу за 11 секунд

Перед вами є один яскравий малюнок, на якому зображена велика кількість різних квітів, метелики і тварини, зокрема, їжачок, який тримає на своїх колючках гриб і яблуко, і зайчик, який тримає у лапках сітку і намагається когось зловити.

Серед цієї дивовижної природи також є й маленька бджола, яка хитро заховалася серед рослин і тварин. Саме її вам і потрібно знайти. Але зробити вам це потрібно лише за 11 секунд, щоб перевірити, чи здатні ви бачити швидко те, що не можуть помічати інші.

Отже, якщо ви готові прийняти цей виклик, радимо вам ретельно підготуватися. По-перше, відкладіть всі свої справи і приберіть все те, що може відволікати вашу увагу. А по-друге, налаштуйте свій зір і не забудьте встановити таймер на 11 секунд. Бажаємо успіхів!

Оптическая головоломка на внимательность
Оптична головоломка на уважність. Фото ілюстративне: Jagranjosh

Якщо вам вдалося знайти маленьку бджолу серед природи, вітаємо, ви — дуже кмітлива і розумна людина з високим рівнем інтелекту. Якщо ви не змогли вирішити цю головоломку, не засмучуйтеся і спробуйте ще раз, або ознайомтеся з відповіддю.

Правильна відповідь — де заховалася бджола

Уважно подивіться у бік їжачка, який тримає на собі яблуко і гриб, і саме під ним ви і знайдете бджолу, яка замаскувалась на картинці. 

Правильный ответ на оптическую головоломку
Правильна відповідь на оптичну головоломку. Фото ілюстративне: Jagranjosh

Нагадаємо, ми писали про яскраву оптичну головоломку, в якій потрібно знайти кошенят. 

Раніше ми розповідали про цікаву оптичну головоломку, де потрібно відшукати швейну машинку. 

Також ми повідомляли про красиву оптичну головоломку, де потрібно знайти курку на фото з пеліканом.

оптична ілюзія
інтелект
головоломка
загадки

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