Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Life arrow Смачна головоломка — знайдіть за 4 секунди відкушений рогалик arrow

Смачна головоломка — знайдіть за 4 секунди відкушений рогалик

6 лютого 2024 07:40
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Смачна гра-головоломка для справжніх гурманів — знайдіть надкушений круасан за 4 секунди
Оптична головоломка, в якій потрібно знайти надкушений рогалик. Фото: УНІАН
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Оптичні головоломки, в яких потрібно щось знайти, допомагають тренувати свою уважність і розвивати гостроту зору. Якщо вам цікаво дізнатися, чи уважна ви людина, або хочеться розвинути свою мозкову діяльність, можете розв’язати одну головоломку.

Новини.LIVE пропонує перевірити свою спостережливість за допомогою тесту.

Читайте також:

Оптична ілюзія — знайдіть надкушений рогалик за чотири секунди

Вашій увазі яскрава картинка, на якій зображена велика кількість смачних рогаликів. Ймовірно, дивлячись на цю картинку, вам захочеться з’їсти один, але спробуйте пересилити себе, адже це лише головоломка, яка допоможе вам перевірити свої навички.

Серед цих рогаликів є той, який вже хтось, скоріш за все, спробував. Саме його вам і потрібно знайти. Але відшукати надкушений круасан вам потрібно лише за чотири секунди. Тому якщо ви приймаєте цей виклик і готові знайти вже не цілий рогалик, сміливо беріться за цю головоломку.

Але перш, ніж розпочати вирішувати цю задачку, зробіть декілька речей. Спочатку приберіть все зайве навколо себе і відкладіть справи, які ви збиралися або зараз робите. Потім встановіть таймер на чотири секунди і, за потреби, протріть очі, щоб краще бачити картинку.

Що ж, тепер ви точно готові вирішити цю головоломку. Тому, не втрачайте ані секунди і починайте дивитися на зображення. Ми впевнені, що вам вдасться знайти надкушений рогалик менш, ніж за чотири секунди. Тож, бажаємо успіхів!

Оптическая головоломка на внимательность
Оптична головоломка на уважність. Фото ілюстративне: УНІАН

Отже, якщо ви змогли залишитися зібраними і знайти той самий круасан, вітаємо, ви – дуже уважна людина з гострим зором. Але у тому випадку, якщо вам не вдалося вирішити цю головоломку, спробуйте ще раз або ознайомтеся з відповіддю.

Правильна відповідь — який рогалик є надкушеним

Уважно подивіться на четвертий стовпчик зліва і зверніть увагу на четвертий рядок знизу. Саме у цьому місці ви і побачите рогалик, який хтось, ймовірно, вже намагався з’їсти. 

Правильный ответ на оптическую головоломку
Правильна відповідь на оптичну головоломку. Фото ілюстративне: УНІАН

Нагадаємо, ми писали про веселу оптичну ілюзію, в якій потрібно відшукати три банани серед посіпак. 

Раніше ми розповідали про яскраву гру-головоломку, в якій потрібно знайти відмінності. 

Також ми повідомляли про інтелектуальну оптичну головоломку, де потрібно знайти іншу літеру.

оптична ілюзія
інтелект
головоломка
тест на уважність

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 лютого — повний список

26 січня 2024
Новина з відео

07:04 Кого мобілізуватимуть до ЗСУ з 1 лютого лише за добровільною згодою — список

28 січня 2024

17:18 Екскомандир "Азову" Жорін відреагував на заяви щодо приєднання Закарпаття до Угорщини

24 січня 2024

15:01 Генерал ЗСУ заявив про необхідність зниження мобілізаційного віку чоловіків

26 січня 2024

23:13 ЗСУ шукають спеціалістів — які професії зараз найбільше потрібні

4 лютого 2024

11:21 Приходько висміяла Нацвідбір Євробачення та назвала свого фаворита

24 січня 2024

19:57 Мобілізація у лютому 2024 — кого з українських працівників можуть забронювати

3 лютого 2024

16:25 Залужний привітав Усиків — що подарував головнокомандувач

23 січня 2024

09:55 Лунін влітку приєднається до нового клубу — що відомо про трансфер

24 січня 2024

23:58 Мобілізація в Україні — які зміни чекають на юнаків з 18 років

Актуальне по темі