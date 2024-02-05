Оптична головоломка: лише найспостережливіші розгадають таємницю рожевих автобусів

Один автобус не схожий на інші. Малюнок: Fresherslive

Більшість людей бачать лише парк однакових автобусів. Але у вас зір сканера, якщо зможете помітити автобус, який відрізняється від інших, за 20 секунд.

Головоломку запропонував Freshers Live.

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Оптична головоломка: "Таємниця рожевих автобусів"

Водії перевіряють свій зір за допомогою гри з оптичними ілюзіями. Дивовижно, але деяким читачам вдається розгадати цю головоломку за пару секунд.

В оптичній ілюзії, де представлені десятки однакових автобусів, один транспортний засіб дещо відрізняється від решти. Перевірено, розгадати цю головоломку можна за 20 секунд.

Гравці, які можуть розгадати головоломку за короткий проміжок часу, мають підвищений рівень зорового сприйняття.

Вже знайшли потрібний автобус?

Ілюзія рожевих автобусів складається з декількох повторюваних кольорів. Всі автобуси мають темно-зелене дно, чорні колеса та темні дзеркала. Але ключовим моментом є жовті номерні знаки, фари та рекламні вивіски.

Підказка: один з автобусів має рожеві елементи замість жовтих.

Ще одна підказка: цей автобус зображений у третьому ряду знизу.

Правильна відповідь

Раніше ми пропонували складні оптичні ілюзії — тут і тут.