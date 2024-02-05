Оптическая головоломка: только самые наблюдательные разгадают тайну розовых автобусов

Один автобус не похож на другие. Рисунок: Fresherslive

Большинство людей видят только парк одинаковых автобусов. Но у вас зрение сканера, если сможете заметить отличающийся от других автобус за 20 секунд.

Головоломку предложил Freshers Live.

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Оптическая головоломка: "Тайна розовых автобусов"

Водители проверяют свое зрение при помощи игры с оптическими иллюзиями. Удивительно, но некоторым читателям удается разгадать эту головоломку за пару секунд.

В оптической иллюзии, где представлены десятки одинаковых автобусов, одно транспортное средство несколько отличается от остальных. Проверено, разгадать эту головоломку можно за 20 секунд.

Игроки, которые могут разгадать головоломку за короткое время, имеют повышенный уровень зрительного восприятия.

Уже нашли нужный автобус?

Иллюзия розовых автобусов состоит из нескольких повторяющихся цветов. Все автобусы имеют темно-зеленое дно, чёрные колеса и темные зеркала. Но ключевым моментом являются желтые номерные знаки, фары и рекламные вывески.

Подсказка: один из автобусов имеет розовые элементы вместо желтых.

Еще одна подсказка: этот автобус изображен в третьем ряду снизу.

Правильный ответ

Ранее мы предлагали сложные оптические иллюзии — здесь и здесь.