Нелегка, але весела гра-головоломка — перевірте рівень IQ на фото з качками

Весела оптична головоломка на пошук відмінностей. Фото: Mirror

Оптичні головоломки не тільки допомагають весело провести вільний час, а ще й розвивають мозкову діяльність, тренують уважність і підвищують інтелект. Якщо вам цікаво перевірити все це на собі, радимо вам вирішити одну цікаву, але дуже непросту задачу.

Головоломку представив Mirror.

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Перед вами є одна яскрава картинка, на якій зображена велика кількість різних предметів. На картинці ви можете побачити багато гумових качок жовтого кольору і велику кількість кульок різної форми і кольору. Дивлячись на цю фотографію, виникає бажання залізти до ванної і також провести час, як ці качки.

Але тут потрібно знайти відмінності, з якими може впоратися лише найуважніша людина. Автори головоломки стверджують, що звичайна середньостатистична людина може вирішити цю задачку за 26 секунд, але якщо ви маєте високий рівень IQ, вам вдасться це зробити за менший проміжок часу.

Якщо ви є справжнім сміливцем і готові прийняти цей непростий виклик, радимо вам зробити декілька речей. Спочатку відкладіть всі справи і приберіть речі, які можуть відволікати вас, потім встановіть таймер на 26 секунд і ретельно починайте шукати відмінності.

Зверніть увагу на кольори і форми деяких об’єктів, адже деякі могли змінити локацію або ж свій відтінок. Тож, якщо ви готові і з нетерпінням чекаєте на те, щоб вирішити цю головоломку, можете починати. Бажаємо успіхів!

Яскрава оптична головоломка на рівень IQ. Фото ілюстративне: Mirror

Оптична головоломка на перевірку рівня інтелекту. Фото ілюстративне: Mirror

Якщо вам вдалося знайти відмінності, вітаємо, ви маєте високий рівень інтелекту. Але якщо ви не змогли вирішити цю головоломку, а на таймері минуло вже 26 секунд, не засмучуйтеся і ще раз потренуйтеся або ж подивіться на відповідь.

Правильна відповідь — які є відмінності

Якщо вам цікаво, чим перша картинка відрізняється від другої, можете подивитися на обведені частини.

Правильна відповідь на оптичну головоломку. Фото ілюстративне: Mirror

Нагадаємо, ми писали про зимову оптичну головоломку, в якій потрібно знайти відмінності.

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Також ми повідомляли про святкову оптичну головоломку на перевірку уважності.