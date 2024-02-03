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Весела гра-головоломка з гумовими качками — знайдіть відмінності

3 лютого 2024 07:40
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Нелегка, але весела гра-головоломка — перевірте рівень IQ на фото з качками
Весела оптична головоломка на пошук відмінностей. Фото: Mirror
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Оптичні головоломки не тільки допомагають весело провести вільний час, а ще й розвивають мозкову діяльність, тренують уважність і підвищують інтелект. Якщо вам цікаво перевірити все це на собі, радимо вам вирішити одну цікаву, але дуже непросту задачу.

Головоломку представив Mirror.

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Оптична гра-головоломка — знайдіть п’ять відмінностей за 26 секунд

Перед вами є одна яскрава картинка, на якій зображена велика кількість різних предметів. На картинці ви можете побачити багато гумових качок жовтого кольору і велику кількість кульок різної форми і кольору. Дивлячись на цю фотографію, виникає бажання залізти до ванної і також провести час, як ці качки.

Але тут потрібно знайти відмінності, з якими може впоратися лише найуважніша людина. Автори головоломки стверджують, що звичайна середньостатистична людина може вирішити цю задачку за 26 секунд, але якщо ви маєте високий рівень IQ, вам вдасться це зробити за менший проміжок часу.

Якщо ви є справжнім сміливцем і готові прийняти цей непростий виклик, радимо вам зробити декілька речей. Спочатку відкладіть всі справи і приберіть речі, які можуть відволікати вас, потім встановіть таймер на 26 секунд і ретельно починайте шукати відмінності.

Зверніть увагу на кольори і форми деяких об’єктів, адже деякі могли змінити локацію або ж свій відтінок. Тож, якщо ви готові і з нетерпінням чекаєте на те, щоб вирішити цю головоломку, можете починати. Бажаємо успіхів!

Яркая оптическая головоломка на уровень IQ
Яскрава оптична головоломка на рівень IQ. Фото ілюстративне: Mirror
Оптическая головоломка на проверку уровня интеллекта
Оптична головоломка на перевірку рівня інтелекту. Фото ілюстративне: Mirror

Якщо вам вдалося знайти відмінності, вітаємо, ви маєте високий рівень інтелекту. Але якщо ви не змогли вирішити цю головоломку, а на таймері минуло вже 26 секунд, не засмучуйтеся і ще раз потренуйтеся або ж подивіться на відповідь.

Правильна відповідь — які є відмінності

Якщо вам цікаво, чим перша картинка відрізняється від другої, можете подивитися на обведені частини.

Правильный ответ на оптическую головоломку
Правильна відповідь на оптичну головоломку. Фото ілюстративне: Mirror

Нагадаємо, ми писали про зимову оптичну головоломку, в якій потрібно знайти відмінності. 

Раніше ми розповідали про спортивну оптичну головоломку, де треба знайти три відмінності. 

Також ми повідомляли про святкову оптичну головоломку на перевірку уважності.

оптична ілюзія
інтелект
головоломка
тест на уважність

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