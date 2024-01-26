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Цікава гра-головоломка — знайдіть три відмінності за 11 секунд

26 січня 2024 07:40
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Нелегка спортивна гра-головоломка — спробуйте знайти три відмінності за 11 секунд
Оптична головоломка "Знайди відмінності". Фото: Fox Puzzle
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Далеко не всім людям у світі вдається одразу ж побачити на картинці те, що на перший погляд не є очевидним. Пропонуємо вам вирішити одну головоломку, де потрібно знайти декілька відмінностей, які можуть показати, чи маєте ви гарну пам’ять і чи вмієте ви швидко мислити.

Головоломку представили на Jagran Josh.

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Сьогодні дуже важливо мати гарний розум, а вчені впевнені в тому, що його покращують ігри, де потрібно знайти відмінності між картинками. Якщо вам цікаво поєднати приємне з корисним, пропонуємо вирішити одну головоломку, в якій потрібно знайти відмінності.

Гра-головоломка — знайдіть три відмінності за 11 секунд

Перед вами дві картинки з однією і тією самою дівчиною, яка стоїть на біговій доріжці. Судячи з пози, в якій ця дівчина перебуває, вона збирається бігти. Якщо подивитися на її зовнішній вигляд, можна побачити, що вона одягнена по-літньому, значить, на вулиці тепло.

Та це не просто картинка, це цікава оптична гра-головоломка, в якій потрібно знайти відмінності. Якщо вам здається, що вони нічим не відрізняються одна від одної, то це не так, адже на двох зображеннях є те, на що варто звернути увагу.

Але на вирішення цієї головоломки вам дається лише 11 секунд, тому не втрачайте час і починайте розгадувати. Якщо ви готові знайти три відмінності, відкладіть все зайве, налаштуйте свої очі та увагу і починайте ретельно порівнювати ці дві картинки між собою. Бажаємо успіхів!

Оптическая игра-головоломка на внимательность
Оптична гра-головоломка на уважність. Фото: Fox Puzzle

Якщо вам вдалося знайти всі три відмінності менш, ніж за 11 секунд, вітаємо, ви маєте гострий зір і вмієте помічати деталі. Якщо ж ви не змогли вирішити цю головоломку і помітили, що на таймері вже минув час, не засмучуйтеся і спробуйте ще раз, або ж подивіться на відповідь.

Правильна відповідь на оптичну гру-головоломку

Подивіться на ці дві картинки і зверніть свою увагу на одяг спортсменки. По-перше, наведіть свої очі на зачіску дівчини, яка на другій картинці дещо інша. По-друге, подивіться на номер, під яким вона збирається бігти. Справа в тому, що на першій картинці цифра два, а на другій — шість.

І, нарешті, зверніть увагу на те, як на цих двох зображеннях між собою поєднаний топ і шорти. 

Правильный ответ на оптическую головоломку
Правильна відповідь на оптичну головоломку. Фото: Fox Puzzle

Нагадаємо, ми писали про оптичну головоломку з парою, де потрібно знайти три відмінності. 

Раніше ми розповідали про святкову головоломку, в якій треба знайти відмінності. 

Також ми повідомляли про сімейну оптичну ілюзію, в якій потрібно знайти відмінності. 

оптична ілюзія
інтелект
головоломка
тест на уважність

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