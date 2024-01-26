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Интересная игра-головоломка — найдите три отличия за 11 секунд

26 января 2024 07:40
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Нелегкая спортивная игра-головоломка — попробуйте найти три отличия за 11 секунд
Оптическая головоломка "Найди отличия". Фото: Fox Puzzle
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Далеко не всем людям в мире удается сразу же увидеть на картинке то, что на первый взгляд не очевидно. Предлагаем вам решить одну головоломку, где нужно найти несколько отличий, которые могут показать, имеете ли вы хорошую память и можете ли вы быстро мыслить.

Головоломку представили на Jagran Josh.

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Сегодня очень важно иметь хороший ум, а ученые уверены в том, что его улучшают игры, где нужно найти отличия между картинками. Если вам интересно соединить приятное с полезным, предлагаем решить одну головоломку, в которой нужно найти отличия.

Игра-головоломка — найдите три отличия за 11 секунд

Перед вами две картинки с одной и той же девушкой, которая стоит на беговой дорожке. Судя по позе, в которой эта девушка находится, она собирается бежать. Если посмотреть на ее внешний вид, можно увидеть, что она одета по-летнему, значит, на улице тепло.

Но это не просто картинка, это интересная оптическая игра-головоломка, в которой нужно найти отличия. Если вам кажется, что они ничем не отличаются друг от друга, это не так, ведь на двух изображениях есть то, на что стоит обратить внимание.

Но для решения этой головоломки вам дается всего 11 секунд, поэтому не теряйте время и начинайте разгадывать. Если вы готовы найти три отличия, отложите все лишнее, настройте глаза и внимание и начинайте тщательно сравнивать эти две картинки между собой. Желаем удачи!

Оптическая игра-головоломка на внимательность
Оптическая игра-головоломка на внимательность. Фото: Fox Puzzle

Если вам удалось найти все три отличия менее, чем за 11 секунд, поздравляем, вы имеете острое зрение и умеете замечать детали. Если же вы не смогли решить эту головоломку и заметили, что на таймере уже прошло время, не огорчайтесь и попробуйте еще раз, или посмотрите на ответ.

Правильный ответ на оптическую игру-головоломку

Посмотрите на эти две картинки и обратите внимание на одежду спортсменки. Во-первых, наведите свои глаза на прическу девушки, которая на второй картинке несколько иная. Во-вторых, посмотрите на номер, под которым она собирается бежать. Дело в том, что на первой картинке цифра два, а на второй — шесть.

И, наконец, обратите внимание на то, как на этих двух изображениях между собой соединены топ и шорты.

Правильный ответ на оптическую головоломку
Правильный ответ на оптическую головоломку. Фото: Fox Puzzle

Напомним, мы писали об оптической головоломке с парой, где нужно найти три отличия.

Раньше мы рассказывали о праздничной головоломке, в которой нужно найти отличия.

Также мы сообщали о семейной оптической иллюзии, в которой нужно найти отличия.

оптическая иллюзия
интеллект
головоломка
тест на внимательность

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