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Веселая игра-головоломка с резиновыми утками — найдите отличия

3 февраля 2024 07:40
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Нелегкая, но веселая игра-головоломка — проверьте уровень IQ на фото с утками
Веселая оптическая головоломка на поиск отличий. Фото: Mirror
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Оптические головоломки не только помогают весело провести свободное время, но и развивают мозговую деятельность, тренируют внимательность и повышают интеллект. Если вам интересно проверить все это на себе, рекомендуем вам решить одну интересную, но очень непростую задачу.

Головоломку представил Mirror.

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Оптическая игра-головоломка — найдите пять отличий за 26 секунд

Перед вами есть одна яркая картинка, на которой изображено большое количество разных предметов. На картинке вы можете увидеть много резиновых уток желтого цвета и множество шариков разной формы и цвета. Глядя на эту фотографию, возникает желание залезть в ванную и также провести время, как эти утки.

Но здесь нужно найти отличия, с которыми может справиться только самый внимательный человек. Авторы головоломки утверждают, что обычный среднестатистический человек может решить эту задачку за 26 секунд, но если у вас высокий уровень IQ, вам удастся это сделать за меньший промежуток времени.

Если вы являетесь настоящим храбрецом и готовы принять этот непростой вызов, советуем вам сделать несколько вещей. Сначала отложите все дела и уберите вещи, которые могут отвлекать вас, затем установите таймер на 26 секунд и тщательно начинайте искать отличия.

Обратите внимание на цвета и формы некоторых объектов, ведь некоторые могли изменить локацию или свой оттенок. Итак, если вы готовы и с нетерпением ждете того, чтобы решить эту головоломку, можете начинать. Желаем удачи!

Яркая оптическая головоломка на уровень IQ
Яркая оптическая головоломка на уровень IQ. Фото иллюстративное: Mirror
Оптическая головоломка для проверки уровня интеллекта
Оптическая головоломка для проверки уровня интеллекта. Фото иллюстративное: Mirror

Если вам удалось найти отличия, поздравляем, вы имеете высокий уровень интеллекта. Но если вы не смогли решить эту головоломку, а на таймере прошло уже 26 секунд, не огорчайтесь и еще раз потренируйтесь или посмотрите на ответ.

Правильный ответ — какие есть отличия

Если вам интересно, чем первая картинка отличается от второй, можете посмотреть обведенные части.

Правильный ответ на оптическую головоломку
Правильный ответ на оптическую головоломку. Фото иллюстративное: Mirror

Напомним, мы писали о зимней оптической головоломке, в которой нужно найти отличия.

Раньше мы рассказывали о спортивной оптической головоломке, где нужно найти три отличия.

Также мы сообщали о праздничной оптической головоломке на проверку внимательности.

оптическая иллюзия
интеллект
головоломка
тест на внимательность

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