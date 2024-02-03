Нелегкая, но веселая игра-головоломка — проверьте уровень IQ на фото с утками

Веселая оптическая головоломка на поиск отличий. Фото: Mirror

Оптические головоломки не только помогают весело провести свободное время, но и развивают мозговую деятельность, тренируют внимательность и повышают интеллект. Если вам интересно проверить все это на себе, рекомендуем вам решить одну интересную, но очень непростую задачу.

Головоломку представил Mirror.

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Перед вами есть одна яркая картинка, на которой изображено большое количество разных предметов. На картинке вы можете увидеть много резиновых уток желтого цвета и множество шариков разной формы и цвета. Глядя на эту фотографию, возникает желание залезть в ванную и также провести время, как эти утки.

Но здесь нужно найти отличия, с которыми может справиться только самый внимательный человек. Авторы головоломки утверждают, что обычный среднестатистический человек может решить эту задачку за 26 секунд, но если у вас высокий уровень IQ, вам удастся это сделать за меньший промежуток времени.

Если вы являетесь настоящим храбрецом и готовы принять этот непростой вызов, советуем вам сделать несколько вещей. Сначала отложите все дела и уберите вещи, которые могут отвлекать вас, затем установите таймер на 26 секунд и тщательно начинайте искать отличия.

Обратите внимание на цвета и формы некоторых объектов, ведь некоторые могли изменить локацию или свой оттенок. Итак, если вы готовы и с нетерпением ждете того, чтобы решить эту головоломку, можете начинать. Желаем удачи!

Яркая оптическая головоломка на уровень IQ. Фото иллюстративное: Mirror

Оптическая головоломка для проверки уровня интеллекта. Фото иллюстративное: Mirror

Если вам удалось найти отличия, поздравляем, вы имеете высокий уровень интеллекта. Но если вы не смогли решить эту головоломку, а на таймере прошло уже 26 секунд, не огорчайтесь и еще раз потренируйтесь или посмотрите на ответ.

Правильный ответ — какие есть отличия

Если вам интересно, чем первая картинка отличается от второй, можете посмотреть обведенные части.

Правильный ответ на оптическую головоломку. Фото иллюстративное: Mirror

Напомним, мы писали о зимней оптической головоломке, в которой нужно найти отличия.

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