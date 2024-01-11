Оптична головоломка: лише 30% можуть знайти лампу за 40 секунд

Десь на барвистій картинці захована лампа. Малюнок: ScS

Цю оптичну головоломку не можуть розв'язати 70% гравців. Чи вдасться вам знайти лампу серед звалища меблів за 40 секунд.

Головоломку запропонувала The Sun.

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Оптична головоломка "Лампа"

Оптична ілюзія була створена британською меблевою компанією ScS, відомою тим, що вона випустила кілька складних візуальних головоломок.

Зображення мають на меті викликати відчуття загубленої речі у вашому домі. Це прикрий досвід, з яким може зіткнутися кожен.

Можливо, ви не дуже часто втрачаєте лампу у своєму будинку, але дуже легко загубити інші речі.

Середній час, необхідний для пошуку лампи, становить 37 секунд, проте нічого страшного, якщо вам знадобиться трохи більше.

Якщо ви все ще не можете знайти лампу, на це є причина. Адже експерти ScS хотіли максимально ускладнити завдання, зробивши абажур зеленим.

Спробуйте звернути увагу на нижню частину зображення, і ви побачите лампу ліворуч.

Скільки часу це зайняло у вас?

Якщо ви все ж не знайшли абажур, не засмучуйтеся, ми покажемо рішення.

Правильна відповідь

Раніше ми пропонували кілька веселих оптичних ілюзій — тут і тут.