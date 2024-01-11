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Спробуйте побачити далі диванів — знайдіть лампу у скупченні меблів

11 січня 2024 07:25
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Оптична головоломка: лише 30% можуть знайти лампу за 40 секунд
Десь на барвистій картинці захована лампа. Малюнок: ScS
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Цю оптичну головоломку не можуть розв'язати 70% гравців. Чи вдасться вам знайти лампу серед звалища меблів за 40 секунд.

Головоломку запропонувала The Sun.

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Оптична головоломка "Лампа"

Оптична ілюзія була створена британською меблевою компанією ScS, відомою тим, що вона випустила кілька складних візуальних головоломок.

Зображення мають на меті викликати відчуття загубленої речі у вашому домі. Це прикрий досвід, з яким може зіткнутися кожен.

Можливо, ви не дуже часто втрачаєте лампу у своєму будинку, але дуже легко загубити інші речі.

Середній час, необхідний для пошуку лампи, становить 37 секунд, проте нічого страшного, якщо вам знадобиться трохи більше.

Якщо ви все ще не можете знайти лампу, на це є причина. Адже експерти ScS хотіли максимально ускладнити завдання, зробивши абажур зеленим.

Спробуйте звернути увагу на нижню частину зображення, і ви побачите лампу ліворуч.

Скільки часу це зайняло у вас?

Якщо ви все ж не знайшли абажур, не засмучуйтеся, ми покажемо рішення.

Правильна відповідь

Раніше ми пропонували кілька веселих оптичних ілюзій — тут і тут.

мозок
оптична ілюзія
зір
інтелект
тест

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