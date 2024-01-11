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Попробуйте увидеть дальше диванов — найдите лампу в скоплении мебели

11 января 2024 07:25
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Оптическая головоломка: только 30% могут найти лампу за 40 секунд
Где-то на красочной картинке спрятана лампа. Рисунок: ScS
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Эту оптическую головоломку не могут решить 70% игроков. Удастся ли вам найти лампу среди свалки мебели за 40 секунд.

Головоломку предложила The Sun.

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Оптическая головоломка "Лампа"

Оптическая иллюзия создана британской мебельной компанией ScS, известной тем, что она выпустила несколько сложных визуальных головоломок.

Изображения имеют целью вызвать чувство потерянной вещи в вашем доме. Это досадный опыт, с которым может столкнуться каждый.

Возможно, вы не очень часто теряете лампу в своем доме, но очень легко потерять другие вещи.

Среднее время, необходимое для поиска лампы составляет 37 секунд, однако ничего страшного, если вам понадобится немного больше.

Если вы все еще не можете найти лампу, на это есть причина. Ведь эксперты ScS хотели максимально усложнить задачу, сделав абажур зеленым.

Попытайтесь обратить внимание на нижнюю часть изображения, и вы увидите лампу слева.

Сколько времени это у вас заняло?

Если вы все же не нашли абажур, не огорчайтесь, мы покажем решение.

Правильный ответ

Ранее мы предлагали несколько веселых оптических иллюзий — здесь и здесь.

мозг
оптическая иллюзия
зрение
интеллект
тест

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