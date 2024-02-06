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Вкусная головоломка — найдите за 4 секунды откушенный рогалик

6 февраля 2024 07:40
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Вкусная игра-головоломка для настоящих гурманов — найдите надкушенный круассан за 4 секунды
Оптическая головоломка, в которой нужно найти надкушенный рогалик. Фото: УНИАН
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Оптические головоломки, в которых нужно что-то найти, помогают тренировать свою внимательность и развивать остроту зрения. Если вам интересно узнать, внимательный ли вы человек, или хочется развить свою мозговую деятельность, можете решить одну головоломку.

Новини.LIVE предлагает проверить свою наблюдательность с помощью теста.

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Оптическая иллюзия — найдите надкушенный рогалик за четыре секунды

Вашему вниманию яркая картинка, на которой изображено большое количество вкусных рогаликов. Вероятно, глядя на эту картинку вам захочется съесть один, но попробуйте переосилить себя, ведь это только головоломка, которая поможет вам проверить свои навыки.

Среди этих рогаликов есть тот, который кто-то, скорее всего, попробовал. Именно его вам нужно найти. Но отыскать надкушенный круассан вам нужно всего за четыре секунды. Поэтому если вы принимаете этот вызов и готовы найти уже не целый рогалик, смело беритесь за головоломку.

Но прежде, чем начать решать эту задачку, сделайте несколько вещей. Сначала уберите все лишнее вокруг себя и отложите дела, которые вы собирались или сейчас совершаете. Затем установите таймер на четыре секунды и при необходимости протрите глаза, чтобы лучше видеть картинку.

Что ж, теперь вы точно готовы решить эту головоломку. Поэтому не теряйте ни секунды и начинайте смотреть на изображение. Мы уверены, что вам удастся найти надкушенный рогалик менее, чем за четыре секунды. Итак, желаем успехов!

Оптическая головоломка на внимательность
Оптическая головоломка на внимательность. Фото иллюстративное: УНИАН

Итак, если вы смогли остаться собранными и найти тот самый круассан, поздравляем, вы — очень внимательный человек с острым зрением. Но в том случае, если вам не удалось решить эту головоломку, попробуйте снова или ознакомьтесь с ответом.

Правильный ответ — какой рогалик надкушенный

Внимательно посмотрите на четвертую колонку слева и обратите внимание на четвертую строчку снизу. Именно в этом месте вы и увидите рогалик, который кто-то, вероятно, уже пытался съесть.

Правильный ответ на оптическую головоломку
Правильный ответ на оптическую головоломку. Фото иллюстративное: УНИАН

Напомним, мы писали о веселой оптической иллюзии, в которой нужно отыскать три банана среди миньонов.

Раньше мы рассказывали о яркой игре-головоломке, в которой нужно найти отличия.

Также мы сообщали об интеллектуальной оптической головоломке, где нужно найти другую букву.

оптическая иллюзия
интеллект
головоломка
тест на внимательность

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