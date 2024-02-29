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Ежика через 2 секунды укусит пчела — спасите его за 11 секунд

29 февраля 2024 05:47
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Загадка, которую может решить только настоящий талант — найдите пчелу за 11 секунд
Оптическая головоломка, где нужно найти пчелу. Фото иллюстративное: Jagranjosh
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Оптические головоломки, где есть разные иллюстрации, не только позволяют отлично провести свое время, но и тренируют мозг, развивают остроту зрения и повышают уровень интеллекта. Все это можно сделать с помощью одной головоломки, в которой нужно отыскать пчелу на картинке.

Головоломку представили на Jagranjosh.

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Оптическая головоломка — найдите пчелу за 11 секунд

Перед вами есть один яркий рисунок, на котором изображено большое количество разных цветов, бабочки и животные, в частности, ежик, держащий на своих колючках гриб и яблоко, и зайчик, держащий в лапках сетку и пытающийся кого-то поймать.

Среди этой удивительной природы также есть и маленькая пчела, которая хитро спряталась среди растений и животных. Именно ее вам и нужно найти. Но сделать вам это нужно всего за 11 секунд, чтобы проверить, способны ли вы видеть быстро то, что не могут замечать другие.

Итак, если вы готовы принять этот вызов, рекомендуем вам тщательно подготовиться. Во-первых, отложите все свои дела и уберите все, что может отвлекать ваше внимание. А во-вторых, настройте зрение и не забудьте установить таймер на 11 секунд. Желаем удачи!

Оптическая головоломка на внимательность
Оптическая головоломка на внимательность. Фото иллюстративное: Jagranjosh

Если вам удалось найти маленькую пчелу среди природы, поздравляем, вы — очень сообразительный и умный человек с высоким уровнем интеллекта. Если вы не смогли решить эту головоломку, не огорчайтесь и попробуйте снова, или ознакомьтесь с ответом.

Правильный ответ — где спряталась пчела

Внимательно посмотрите в сторону ежика, который держит на себе яблоко и гриб, и именно под ним вы и найдете замаскированную на картинке пчелу.

Правильный ответ на оптическую головоломку
Правильный ответ на оптическую головоломку. Фото иллюстративное: Jagranjosh

Напомним, мы писали о яркой оптической головоломке, в которой нужно найти котят.

Раньше мы рассказывали об интересной оптической головоломке, где нужно найти швейную машинку.

Также мы сообщали о красивой оптической головоломке, где нужно найти курицу на фото с пеликаном.

оптическая иллюзия
интеллект
головоломка
загадки

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