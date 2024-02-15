Лише унікум вирішить цю головоломку — знайдіть курку за 10 секунд

Оптична головоломка, де потрібно знайти курку. Фото: УНІАН

Візуальні загадки останнім часом стають дуже популярними, адже вони допомагають покращити одну з найважливіших рис особистості — уважність людини. Якщо ви хочете зробити те ж саме, пропонуємо вам вирішити одну цікаву головоломку.

Головоломку представив "УНІАН".

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Оптична головоломка — знайдіть курку за десять секунд

Ви бачите перед собою звичайну фотографію, на якій великий і гордий пелікан розправляє свої крила. Якщо ви подивитеся на фон цього знімку, то побачите, що дійство, найімовірніше, відбувається у зоопарку, адже цей птах перебуває за огородженням.

Але це не звичайна фотографію, це оптична головоломка, яку потрібно вирішити. На фото є не тільки пелікан і природа, а ще й курка, яку вам, власне, і потрібно відшукати. Однак, зробити це потрібно лише за десять секунд.

Всі люди можуть без проблем побачити пелікана, але довго не можуть помітити на фото ще й іншого птаха. Тому ця задачка під силу лише справжньому унікуму, який здатний за короткий проміжок часу вирішити цю головоломку.

Якщо ви готові прийняти цей виклик, радимо розпочати з того, щоб прибрати все зайве навколо себе. Потім встановіть таймер на десять секунд і протріть, за потреби, свої очі, щоб краще бачити картинку. Отже, якщо ви готові, бажаємо успіхів!

Оптична головоломка на уважність. Фото: УНІАН

Якщо ви змогли за десять секунд знайти курку на фото з пеліканом, це означає, що ви є уважною людиною. Проте, якщо вам не вдалося вирішити цю головоломку, радимо спробувати ще раз, допоки не вдасться. Або ж ви можете подивитися на правильну відповідь.

Правильна відповідь — де заховалася курка

Уважно подивіться не тільки на те, що відбувається в межах загородження, а й на те, що за ним. Зверніть увагу на голову пелікана, і за нею за огородженням побачите ту саму курку, яка хитро спостерігає за великим птахом.

Правильна відповідь на оптичну головоломку. Фото: УНІАН

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