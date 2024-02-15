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Кожен бачить перед собою пелікана, але тільки унікум знайде курку

15 лютого 2024 07:40
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Лише унікум вирішить цю головоломку — знайдіть курку за 10 секунд
Оптична головоломка, де потрібно знайти курку. Фото: УНІАН
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Візуальні загадки останнім часом стають дуже популярними, адже вони допомагають покращити одну з найважливіших рис особистості — уважність людини. Якщо ви хочете зробити те ж саме, пропонуємо вам вирішити одну цікаву головоломку.

Головоломку представив "УНІАН".

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Оптична головоломка — знайдіть курку за десять секунд

Ви бачите перед собою звичайну фотографію, на якій великий і гордий пелікан розправляє свої крила. Якщо ви подивитеся на фон цього знімку, то побачите, що дійство, найімовірніше, відбувається у зоопарку, адже цей птах перебуває за огородженням.

Але це не звичайна фотографію, це оптична головоломка, яку потрібно вирішити. На фото є не тільки пелікан і природа, а ще й курка, яку вам, власне, і потрібно відшукати. Однак, зробити це потрібно лише за десять секунд.

Всі люди можуть без проблем побачити пелікана, але довго не можуть помітити на фото ще й іншого птаха. Тому ця задачка під силу лише справжньому унікуму, який здатний за короткий проміжок часу вирішити цю головоломку.

Якщо ви готові прийняти цей виклик, радимо розпочати з того, щоб прибрати все зайве навколо себе. Потім встановіть таймер на десять секунд і протріть, за потреби, свої очі, щоб краще бачити картинку. Отже, якщо ви готові, бажаємо успіхів!

Оптическая головоломка на внимательность
Оптична головоломка на уважність. Фото: УНІАН

Якщо ви змогли за десять секунд знайти курку на фото з пеліканом, це означає, що ви є уважною людиною. Проте, якщо вам не вдалося вирішити цю головоломку, радимо спробувати ще раз, допоки не вдасться. Або ж ви можете подивитися на правильну відповідь.

Правильна відповідь — де заховалася курка

Уважно подивіться не тільки на те, що відбувається в межах загородження, а й на те, що за ним. Зверніть увагу на голову пелікана, і за нею за огородженням побачите ту саму курку, яка хитро спостерігає за великим птахом.

Правильный ответ на оптическую головоломку
Правильна відповідь на оптичну головоломку. Фото: УНІАН

Нагадаємо, ми писали про милу оптичну головоломку, в якій потрібно знайти їжака на фото з ведмедями. 

Раніше ми розповідали про літню оптичну головоломку, де потрібно відшукати горобця на фото із садівниками. 

Також ми повідомляли про оптичну головоломку, де треба знайти дику качку серед саду.

оптична ілюзія
інтелект
головоломка
тест на уважність

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