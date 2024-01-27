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Дику качку на фото за 5 секунд може відшукати лише 3% людей

27 січня 2024 07:40
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Літня оптична головоломка на уважність — знайдіть дику качку у винограднику за 5 секунд
Оптична головоломка, де треба знайти дику качку. Фото: УНІАН
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Якщо вам хочеться відволікти свою увагу від сірих та буденних справ, а також "перезавантажити" свій мозок, пропонуємо вам розв'язати одну цікаву головоломку. За п’ять секунд спробуйте знайти птаха на фотографії, де зробити це не так вже і легко.

Оптичну головоломку представив "УНІАН".

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Цікава оптична головоломка на уважність — знайдіть качку за п’ять секунд

Отже, перед вами є одна фотографія, дивлячись на яку одразу ж хочеться тепла і сонця. На знімку ви можете побачити великий виноградник посеред поля, дерева, відра із зібраними плодами і декілька людей вдалині, які збирають цей виноград.

Напевно вам здається, що ж там такого на цій фотографії, крім звичайної роботи в саду? Але ж ні, у винограднику заховалася хитра дика качка, яку вам потрібно відшукати. Втім, зробити вам це потрібно лише за п’ять секунд.

За допомогою цієї оптичної головоломки вам вдасться перевірити, наскільки ви уважні до деталей та чи вмієте концентруватися на одній фотографії. Тож, якщо ви приймаєте цей виклик, радимо зробити декілька речей. 

По-перше, приберіть все те, що може відволікати вашу увагу, і відкладіть всі свої справи. А по-друге, встановіть таймер на п’ять секунд і протріть свої очі, щоб краще акцентувати свою увагу. Ретельно дивіться на кожну дрібницю на цьому фото. Тож, бажаємо вам успіхів, і нехай удача буде на вашому боці!

Оптическая головоломка на внимательность
Оптична головоломка на уважність. Фото: УНІАН

Якщо вам вдалося вирішити цю нелегку головоломку менш, ніж за п’ять секунд, це означає, що ви є дуже уважною людиною. Але у тому випадку, якщо ви не змогли знайти качку, а на таймері вже сплинув час, не засмучуйтеся і подивіться на відповідь.

Де ж заховалася дика качка

А тепер уважно подивіться на третє відро знизу і зверніть увагу на його правий бік. Саме біля цього відра з плодами ви і можете побачити дикого птаха, який обведений кружечком.

Найденная спрятанная дикая утка в головоломке
Знайдена захована дика качка в головоломці. Фото: УНІАН

Нагадаємо, ми писали про оптичну головоломку, де потрібно відшукати маленьку пташку на фото з бізоном. 

Раніше ми розповідали про яскраву оптичну головоломку, в якій треба знайти курку серед квітів. 

Також ми повідомляли про теплу оптичну головоломку, в якій за дев’ять секунд потрібно знайти сову. 

оптична ілюзія
інтелект
головоломка
тест на уважність

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