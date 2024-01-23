Доведіть за 7 секунд, що ви найкращі — оптична головоломка для справжніх розумників

Великий бізон у загородженні. Фото: УНІАН

Оптичні головоломки створені для того, щоб ви могли перевірити свої здібності і гостроту зору, а також розвинути свій мозок. Якщо ви хочете подивитися, на що ви здатні, можете спробувати вирішити одну цікаву головоломку, де потрібно знайти маленьку пташку на фотографії.

Головоломку представили на сайті "УНІАН".

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Оптична головоломка — знайдіть горобця на картинці за сім секунд

Перед вами є фотографія, на якій можна побачити величезного бізона у загородженні. З першого погляду, ви можете подумати, що на знімку, крім великої тварини, нічого більше немає. Але ж ні, на ній є дещо, що вам, власне, і потрібно знайти.

На цьому знімку вам треба відшукати маленького горобця, який хитро сховався на фоні великого бізона. Уважно подивіться на фотографію і зверніть увагу на кожну дрібницю, яка може допомогти вам вирішити цю оптичну головоломку.

Але будьте уважні, адже цю головоломку потрібно вирішити менше, ніж за сім секунд, інакше вона не має жодного сенсу. Тож, якщо ви приймаєте цей непростий виклик, прибирайте все зайве, що може вас відволікати, налаштовуйте свої очі, ставте секундомір і уважно подивіться на світлину. Якщо ви готові, бажаємо успіхів!

Оптична головоломка на уважність. Фото: УНІАН

У тому випадку, якщо вам вдалося вирішити цю головоломку, це означає, що ви є дуже спостережливою людиною з гострим зором. Але, якщо ви не знайшли маленького горобця, а на секундомірі вже закінчився час, не засмучуйтеся і ознайомтеся з відповіддю.

Де сховався маленький горобець

Візуально поділіть цю фотографію на чотири частини і зверніть увагу на нижній правий куточок. Подивіться на задні копита бізона, і біля одного з них ви і побачите маленького горобця.

Правильна відповідь, обведена кружечком. Фото: УНІАН

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