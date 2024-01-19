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Ця головоломка має одну приховану хитрість — знайдіть за 7 секунд

19 січня 2024 07:40
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Хитра головоломка, яка зламає мозок — знайдіть приховану качку за 7 секунд
Оптична головоломка на уважність. Фото: УНІАН
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

У світі існує безліч різних оптичних головоломок, в яких можна перевірити свої здібності помічати приховані речі. Цього разу пропонуємо вам вирішити дуже хитру головоломку, в якій потрібно знайти незвичайну качку серед інших.

Новини.LIVE пропонує вирішити цікаву оптичну головоломку.

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Оптична головоломка — знайдіть незвичайну качку серед інших качок у водоймі за сім секунд

Подивіться уважно на фотографію, на якій можна помітити багато різних качок. Всі вони плавають у водоймі та насолоджуються теплом, а біля них на суші можна побачити у голубів. Мабуть, дивлячись на цей знімок у вас виникне відчуття, що ви також хочете поплавати просто зараз.

Але почекайте, відповідний час обов’язково настане! А поки знайдіть дуже незвичайну качку, яка плаває серед інших качок. Причому, відшукати вам її потрібно не більше, ніж за сім секунд, інакше ця головоломка не має ніякого сенсу.

Відкладіть всі свої справи, приберіть те, що може зачепити вашу увагу під час вирішення головоломки, налаштуйте таймер на сім секунд і не забудьте про те, щоб ретельно протерти очі. Тож, якщо ви готові починати, тоді бажаємо успіхів! 

Оптическая головоломка с хитрым ответом
Оптична головоломка з хитрою відповіддю. Фото: УНІАН

Якщо ви змогли вирішити цю головоломку менш, ніж за сім секунд, вітаємо, ви є дуже спостережливою людиною. Якщо вам не вдалося знайти качку, а час на таймері вже минув, не засмучуйтеся і подивіться на правильну відповідь. На фото вона обведена кружечком. 

Правильна відповідь на оптичну головоломку

Дивним моментом на цій фотографії є той факт, що на ній присутня саме несправжня, а гумова качка. Іграшковий птах хитро заховався між двома живими качками.

Правильный ответ на оптическую головоломку
Правильна відповідь на оптичну головоломку. Фото: УНІАН

Нагадаємо, ми писали про головоломку, в якій треба відшукати три відмінності. 

Раніше ми розповідали про яскраву оптичну головоломку, де потрібно знайти три банани серед посіпак. 

Також ми повідомляли про веселу оптичну головоломку, в якій потрібно знайти зебру серед жирафів. 

оптична ілюзія
інтелект
головоломка
тест на уважність

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