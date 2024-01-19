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Эта головоломка имеет одну скрытую хитрость — найдите за 7 секунд

19 января 2024 07:40
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Хитрая головоломка, которая сломает мозг — найдите спрятанную утку за 7 секунд
Оптическая головоломка на внимательность. Фото: УНИАН
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

В мире существует множество различных оптических головоломок, в которых можно проверить свои способности замечать спрятанные вещи. В этот раз предлагаем вам решить очень хитрую головоломку, в которой нужно найти необычную утку среди других.

Новини.LIVE предлагает решить интересную оптическую головоломку.

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Оптическая головоломка — найдите необычную утку среди других уток в водоеме за семь секунд

Посмотрите внимательно на фотографию, на которой можно заметить много разных уток. Все они плавают в водоеме и наслаждаются теплом, а у них на суше можно увидеть голубей. Пожалуй, глядя на этот снимок, у вас возникнет ощущение, что вы тоже хотите поплавать прямо сейчас.

Но подождите, подходящее время обязательно придет! А пока найдите очень необычную утку, плавающую среди других уток. Причем, отыскать вам ее нужно не больше, чем за семь секунд, иначе эта головоломка не имеет никакого смысла.

Отложите все свои дела, уберите то, что может зацепить ваше внимание при решении головоломки, настройте таймер на семь секунд и не забудьте о том, чтобы тщательно протереть глаза. Итак, если вы готовы начинать, тогда желаем успехов!

Оптическая головоломка с хитрым ответом
Оптическая головоломка с хитрым ответом. Фото: УНИАН

Если вы смогли решить эту головоломку менее, чем за семь секунд, поздравляем, вы являетесь очень наблюдательным человеком. Если вам не удалось найти утку, а время на таймере уже истекло, не огорчайтесь и посмотрите на правильный ответ. На фото он обведен кружочком.

Правильный ответ на оптическую головоломку

Удивительным моментом на этой фотографии является тот факт, что на ней присутствует ненастоящая, а резиновая утка. Игрушечная птица хитро спряталась между двумя живыми утками.

Правильный ответ на оптическую головоломку
Правильный ответ на оптическую головоломку. Фото: УНИАН

Напомним, мы писали о головоломке, в которой нужно отыскать три отличия.

Раньше мы рассказывали о яркой оптической головоломке, где нужно найти три банана среди миньонов.

Также мы сообщали о веселой оптической головоломке, в которой нужно найти зебру среди жирафов.

оптическая иллюзия
интеллект
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тест на внимательность

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