Оптична головоломка: лише спостережливі побачать загрозу для ковбоя

Спробуйте знайти дві небезпечні істоти. Малюнок: Jagran Josh

Більшість людей можуть помітити смертельного скорпіона на зображенні. Але потрібен високий IQ, щоб знайти другого небезпечного звіра, поки не стало занадто пізно.

Головоломку запропонувала The Sun.

Читайте також:

Оптична головоломка "Небезпека пустелі"

Якщо ви можете помітити ще одну істоту, окрім скорпіона, то, можливо, у вас дійсно високий IQ.

На зображенні видно ковбоя, який відпочиває в кріслі. Це, здається, негостинне місце проживання, але є дві тварини, які вважають пустелю домом.

Ви вже знайшли їх?

Підказка: десь на малюнку ковзає змія.

Ця головоломка є особливо складною, позаяк зображення намальоване в коричневих та нейтральних тонів — таких же кольорів, як і істоти.

Все ще не вдається? Не хвилюйтеся, ми покажемо відповідь нижче.

Оптичні ілюзії спеціально розроблені, щоб обдурити зір, і можуть бути використані як прості визначники інтелекту.

Вважається, що вони допомагають покращити концентрацію уваги, зосередженість та загальні когнітивні здібності.

Правильна відповідь

Раніше ми пропонували надскладну оптичну головоломку з пошуку різноколірних квадратів. Також просили знайти на фото кота серед купи листя.