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Сценка часів дикого Заходу — лише спостережливі побачать загрозу для ковбоя

18 січня 2024 07:25
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Оптична головоломка: лише спостережливі побачать загрозу для ковбоя
Спробуйте знайти дві небезпечні істоти. Малюнок: Jagran Josh
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Більшість людей можуть помітити смертельного скорпіона на зображенні. Але потрібен високий IQ, щоб знайти другого небезпечного звіра, поки не стало занадто пізно.

Головоломку запропонувала The Sun.

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Оптична головоломка "Небезпека пустелі"

Якщо ви можете помітити ще одну істоту, окрім скорпіона, то, можливо, у вас дійсно високий IQ.

На зображенні видно ковбоя, який відпочиває в кріслі. Це, здається, негостинне місце проживання, але є дві тварини, які вважають пустелю домом.

Ви вже знайшли їх?

Підказка: десь на малюнку ковзає змія.

Ця головоломка є особливо складною, позаяк зображення намальоване в коричневих та нейтральних тонів — таких же кольорів, як і істоти.

Все ще не вдається? Не хвилюйтеся, ми покажемо відповідь нижче.

Оптичні ілюзії спеціально розроблені, щоб обдурити зір, і можуть бути використані як прості визначники інтелекту.

Вважається, що вони допомагають покращити концентрацію уваги, зосередженість та загальні когнітивні здібності.

Правильна відповідь

Раніше ми пропонували надскладну оптичну головоломку з пошуку різноколірних квадратів. Також просили знайти на фото кота серед купи листя.

мозок
оптична ілюзія
зір
інтелект
тест

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