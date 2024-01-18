Оптическая головоломка: только наблюдательные увидят угрозу для ковбоя

Сценка времен дикого Запада — только наблюдательные увидят угрозу для ковбоя
Большинство людей могут заметить смертельного скорпиона на изображении. Но нужен высокий IQ, чтобы найти второго опасного зверя, пока не стало слишком поздно.
Головоломку предложила The Sun.
Оптическая головоломка "Опасность пустыни"
Если вы можете заметить еще одно существо кроме скорпиона, то, возможно, у вас действительно высокий IQ.
На изображении виден ковбоя, отдыхающий в кресле. Это, кажется, негостеприимное место жительства, но есть два животных, которые считают пустыню домом.
Вы уже нашли их?
Подсказка: где-то на рисунке скользит змея.
Эта головоломка особенно сложна, поскольку изображение нарисовано в коричневых и нейтральных тонах — таких же цветах, как и существа.
Все еще не удается? Не беспокойтесь, мы покажем ответ ниже.
Оптические иллюзии специально разработаны, чтобы обмануть зрение, и могут использоваться как простые определители интеллекта.
Предполагается, что они помогают улучшить концентрацию внимания, сосредоточенность и общие когнитивные способности.
Правильный ответ
Ранее мы предлагали сверхсложную оптическую головоломку по поиску разноцветных квадратов. Также просили найти на фото кота среди груды листьев.
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