Оптическая головоломка: только наблюдательные увидят угрозу для ковбоя

Попытайтесь найти два опасных существа. Рисунок: Jagran Josh

Большинство людей могут заметить смертельного скорпиона на изображении. Но нужен высокий IQ, чтобы найти второго опасного зверя, пока не стало слишком поздно.

Головоломку предложила The Sun.

Читайте также:

Оптическая головоломка "Опасность пустыни"

Если вы можете заметить еще одно существо кроме скорпиона, то, возможно, у вас действительно высокий IQ.

На изображении виден ковбоя, отдыхающий в кресле. Это, кажется, негостеприимное место жительства, но есть два животных, которые считают пустыню домом.

Вы уже нашли их?

Подсказка: где-то на рисунке скользит змея.

Эта головоломка особенно сложна, поскольку изображение нарисовано в коричневых и нейтральных тонах — таких же цветах, как и существа.

Все еще не удается? Не беспокойтесь, мы покажем ответ ниже.

Оптические иллюзии специально разработаны, чтобы обмануть зрение, и могут использоваться как простые определители интеллекта.

Предполагается, что они помогают улучшить концентрацию внимания, сосредоточенность и общие когнитивные способности.

Правильный ответ

Ранее мы предлагали сверхсложную оптическую головоломку по поиску разноцветных квадратов. Также просили найти на фото кота среди груды листьев.