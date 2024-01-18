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Сценка времен дикого Запада — только наблюдательные увидят угрозу для ковбоя

18 января 2024 07:25
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Оптическая головоломка: только наблюдательные увидят угрозу для ковбоя
Попытайтесь найти два опасных существа. Рисунок: Jagran Josh
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Большинство людей могут заметить смертельного скорпиона на изображении. Но нужен высокий IQ, чтобы найти второго опасного зверя, пока не стало слишком поздно.

Головоломку предложила The Sun.

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Оптическая головоломка "Опасность пустыни"

Если вы можете заметить еще одно существо кроме скорпиона, то, возможно, у вас действительно высокий IQ.

На изображении виден ковбоя, отдыхающий в кресле. Это, кажется, негостеприимное место жительства, но есть два животных, которые считают пустыню домом.

Вы уже нашли их?

Подсказка: где-то на рисунке скользит змея.

Эта головоломка особенно сложна, поскольку изображение нарисовано в коричневых и нейтральных тонах — таких же цветах, как и существа.

Все еще не удается? Не беспокойтесь, мы покажем ответ ниже.

Оптические иллюзии специально разработаны, чтобы обмануть зрение, и могут использоваться как простые определители интеллекта.

Предполагается, что они помогают улучшить концентрацию внимания, сосредоточенность и общие когнитивные способности.

Правильный ответ

Ранее мы предлагали сверхсложную оптическую головоломку по поиску разноцветных квадратов. Также просили найти на фото кота среди груды листьев.

мозг
оптическая иллюзия
зрение
интеллект
тест

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