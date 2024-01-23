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Только умник за 7 секунд заметит на фото не только бизона

23 января 2024 07:40
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Докажите за 7 секунд, что вы лучшие — оптическая головоломка для настоящих умников
Большой бизон в заграждении. Фото: УНИАН
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Оптические головоломки созданы для того, чтобы вы могли проверить свои способности и остроту зрения, а также развить свой мозг. Если вы хотите посмотреть, на что вы способны, можете попытаться решить одну интересную головоломку, где нужно найти маленькую птичку на фотографии.

Головоломку представили на сайте "УНИАН".

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Оптическая головоломка — найдите воробья на картинке за семь секунд

Перед вами есть фотография, на которой можно увидеть огромного бизона в заграждении. С первого взгляда вы можете подумать, что на снимке, кроме большого животного, ничего больше нет. Но нет, на ней есть кое-что, что вам, собственно, и нужно найти.

На этом снимке вам нужно отыскать маленького воробья, который хитро спрятался на фоне большого бизона. Внимательно посмотрите на фотографию и обратите внимание на каждую мелочь, которая может помочь вам решить эту оптическую головоломку.

Но будьте внимательны, ведь эту головоломку нужно решить меньше, чем за семь секунд, иначе она не имеет никакого смысла. Итак, если вы принимаете этот непростой вызов, убирайте все лишнее, что может вас отвлекать, настраивайте свои глаза, ставьте секундомер и внимательно посмотрите на фотографию. Если вы готовы, желаем удачи!

Оптическая головоломка на внимательность
Оптическая головоломка на внимательность. Фото: УНИАН

В том случае, если вам удалось решить эту головоломку, это означает, что вы являетесь очень наблюдательным человеком с острым зрением. Но, если вы не нашли маленького воробья, а на секундомере уже закончилось время, не огорчайтесь и ознакомьтесь с ответом.

Где спрятался маленький воробей

Зрительно разделите эту фотографию на четыре части и обратите внимание на нижний правый уголок. Посмотрите на задние копыта бизона, и у одного из них вы и увидите маленького воробья.

Обведенный кружочком
Правильный ответ, обведенный кружочком. Фото: УНИАН

Напомним, мы писали об оптической головоломке, в которой нужно отыскать хитрую утку среди птичек.

Раньше мы рассказывали о веселой оптической игре-головоломке, где нужно найти несколько отличий.

Также мы сообщали о непростой головоломке, в которой нужно найти владельца собаки.

оптическая иллюзия
интеллект
головоломка
тест на внимательность

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