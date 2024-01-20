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Хто з цих хитрих котиків тихенько з'їв рибку — весела головоломка

20 січня 2024 04:17
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Кумедна головоломка з котиками — відгадайте за 12 секунд, хто з'їв рибку
Весела оптична головоломка, в якій треба знайти рибку. Фото: Pinterest
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Якщо ви хочете дати своєму мозку трохи перепочити, а собі — покращити настрій, можете вирішити одну цікаву і просту головоломку. Якщо вам вдасться це зробити, це означає, що ви є дуже спостережливою людиною з гострим зором, яка вміє помічати деталі, і входите до 3% найкращих людей.

Головоломку представив JagranJosh.

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Фахівці стверджують, що оптичні головоломку допомагають розвивати латеральне мислення і покращувати здатність вирішувати проблеми різного характеру. Щоб перевірити, наскільки гармонійно ваше відчуття поєднується з розумом, можете вирішити одну цікаву головоломку.

Оптична головоломка — знайдіть рибку серед котів за 12 секунд

Перед вами весела і яскрава оптична головоломка, на якій зображена велика кількість котів. На знімку один кіт виступає диригентом, а інші представники цієї тварини хором щось ніби співають. Причому, цікаво те, що всі вони одягнені у метелик.

Здавалося б, що такого є на цій картинці, що не дуже підходить для неї? Але ж ні, на зображенні є маленька рибка, яку одразу ж дуже важко знайти серед купи котів. Саме це вам і потрібно відшукати. Проте, на вирішення цієї головоломки вам дається лише 12 секунд.

Щоб сконцентруватися на цій головоломці, приберіть те, що може відволікати вашу увагу, відкладіть всі свої справи, поставте таймер на 12 секунд, протріть очі і починайте уважно дивитися на картинку. Якщо ви готові, бажаємо успіхів!

Веселая оптическая головоломка на внимательность
Весела оптична головоломка на уважність. Фото: Pinterest

Якщо вам вдалося знайти маленьку рибку, яку з’їв один з котів на картинці, це означає, що ви є людиною з гострим зором і високим рівнем спостережливості. Але у тому випадку, якщо ви не змогли вирішити цю головоломку, не засмучуйтеся і спробуйте ще раз, або ж подивіться на результати.

Правильна відповідь на оптичну головоломку

Подивіться уважно на одного з котів, який весело співає у хорі поруч зі своїми друзями, а саме — на коричневу тварину посередині. Саме цей кіт з’їв рибку перед тим, як співати. В його роті і можна знайти рибку, яку одразу важко помітити.

Правильный ответ на оптическую головоломку
Правильна відповідь на оптичну головоломку. Фото: Pinterest

Нагадаємо, ми писали про веселу гру-головоломку, в якій потрібно знайти декілька відмінностей. 

Раніше ми розповідали про головоломку, в якій треба відшукати маленьку змію серед природи. 

Також ми повідомляли про хитру головоломку, де потрібно знайти маленького горобця. 

оптична ілюзія
інтелект
головоломка
тест на уважність

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