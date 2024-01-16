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Лише високоінтелектуальна людина може розгадати цю головоломку

16 січня 2024 07:40
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Складна головоломка на рівень IQ — знайдіть змію біля черепахи за 10 секунд
Складна головоломка на визначення рівня IQ. Фото: УНІАН
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Різні світлини природи завжди дуже цікаво роздивлятися, але ще цікавіше це робити, коли на них потрібно знаходити щось, що на перший погляд не завжди помітно. Якщо вам цікаво перевірити, наскільки ви є уважною людиною, можете вирішити одну красиву головоломку.

Новини.LIVE пропонує вирішити цікаву головоломку на уважність.

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Оптична головоломка на уважність — знайдіть змію у траві за десять секунд

Перед вами є красива фотографія, яка може порадувати ваші очі неймовірною природою. На передньому плані стоїть велика черепашка, яка заховалася у панцир. Навколо цієї черепашки суха і зелена трава, а також дерева і гілля.

Але це не просто фотографія, це оптична головоломка, в якій можна перевірити, наскільки ви уважна людина. На цю задачу не можна витратити багато часу, адже на неї дається лише десять секунд. Саме за цей проміжок часу вам потрібно відшукати маленьку змію, яка хитро заховалася від людського ока.

Тож, відкладіть усі свої справи, приберіть все зайве навколо себе, що може відволікати вашу увагу, встановіть таймер на десять секунд і починайте ретельно роздивлятися цю світлину. Бажаємо вам успіхів, і нехай удача буде на вашому боці!

Головоломка на проверку внимательности
Головоломка на перевірку уважності. Фото: УНІАН

Якщо вам вдалося вирішити цю нелегку головоломку, це означає, що ви є дуже уважною людиною, яка вміє помічати дрібні речі. Але у тому випадку, якщо вам не вдалося знайти змію, а на таймері вже пройшло десять секунд, не засмучуйтесь і ознайомтеся з правильною відповіддю.

Правильна відповідь на головоломку

Уважно подивіться на картину, яка є за великою черепашкою, і ви побачите, що за нею є щось, що виділяється серед трави. Саме за цією тваринкою і заховалася маленька змія, яка хитро чекає, поки її хтось помітить.

Правильный ответ на головоломку
Правильна відповідь на головоломку. Фото : УНІАН

Нагадаємо, ми писали про красиву оптичну головоломку, де потрібно знайти сову серед купи різних пташок. 

Раніше ми розповідали про хитру головоломку, в якій потрібно знайти фальшиву картину.  

Також ми повідомляли про зимову головоломку, в якій треба відшукати маленького зайчика в лісі.

психологія
рівень IQ
головоломка
тест на уважність

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