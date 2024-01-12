Знайдіть підробку серед картин за 15 секунд — нелегка головоломка

Складна головоломка на визначення рівня IQ. Фото: Bright Side

Далеко не кожна людина у світі здатна вирішувати складні задачки і має високий рівень інтелекту. Якщо вам цікаво перевірити свій рівень IQ, пропонуємо вам вирішити одну цікаву головоломку, де потрібно визначити фальшиву картинку за певний проміжок часу.

Цікаву головоломку представляє Новини.LIVE.

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Вашій увазі представлено зображення, на якому присутні три різні картини. На знімку можна побачити, що всі картини були написані у різні роки, що позначено під ними.

Наприклад, зелений трикутник із соняшником, який зображений на першій картині, був створений у 2003 році. Картина під номером "два", на якій зображений тигр, що дивиться на екран телефону, була створена у 1957 році. А ось третя картина з будинком, що літає, створена у 1982 році.

Головною вашою задачею є те, що вам потрібно визначити, яка з цих картин є справжнісінькою підробкою. Але вирішити цю нелегку головоломку доведеться не за стільки часу, за скільки ви захочете, а лише за 15 секунд.

Щоб визначити свій рівень IQ, відкладіть все зайве, поставте секундомер на 15 секунд і починайте думати. Дивіться ретельно на кожну деталь, яка присутня на картинах. Тож, якщо ви готові, бажаємо успіхів, і нехай у вас виявиться високий рівень інтелекту.

Головоломка на рівень IQ. Фото: Bright Side

Якщо ви змогли вирішити цю складну головоломку, це означає, що ви є дуже розумною людиною, яка здатна помічати деталі. Якщо ж вам не вдалося знайти фальшиву картину, не засмучуйтеся і подивіться на правильну відповідь.

Правильна відповідь на головоломку

Уважно ознайомтеся з другою картиною і подивіться на рік і на телефон в руках тигра. Саме друга картина є справжньою підробкою, адже у 1957 році художник, який написав її, нічого не міг знати про смартфони, адже тоді їх ще не було.

Правильна відповідь на головоломку. Фото: Bright Side

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