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З цією задачею впорається лише розумна людина — знайдіть підробку

12 січня 2024 04:17
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Знайдіть підробку серед картин за 15 секунд — нелегка головоломка
Складна головоломка на визначення рівня IQ. Фото: Bright Side
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Далеко не кожна людина у світі здатна вирішувати складні задачки і має високий рівень інтелекту. Якщо вам цікаво перевірити свій рівень IQ, пропонуємо вам вирішити одну цікаву головоломку, де потрібно визначити фальшиву картинку за певний проміжок часу.

Цікаву головоломку представляє Новини.LIVE.

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Хитра головоломка на рівень IQ — знайдіть фальшиву картину за 15 секунд

Вашій увазі представлено зображення, на якому присутні три різні картини. На знімку можна побачити, що всі картини були написані у різні роки, що позначено під ними. 

Наприклад, зелений трикутник із соняшником, який зображений на першій картині, був створений у 2003 році. Картина під номером "два", на якій зображений тигр, що дивиться на екран телефону, була створена у 1957 році. А ось третя картина з будинком, що літає, створена у 1982 році.

Головною вашою задачею є те, що вам потрібно визначити, яка з цих картин є справжнісінькою підробкою. Але вирішити цю нелегку головоломку доведеться не за стільки часу, за скільки ви захочете, а лише за 15 секунд.

Щоб визначити свій рівень IQ, відкладіть все зайве, поставте секундомер на 15 секунд і починайте думати. Дивіться ретельно на кожну деталь, яка присутня на картинах. Тож, якщо ви готові, бажаємо успіхів, і нехай у вас виявиться високий рівень інтелекту. 

Головоломка на уровень IQ
Головоломка на рівень IQ. Фото: Bright Side

Якщо ви змогли вирішити цю складну головоломку, це означає, що ви є дуже розумною людиною, яка здатна помічати деталі. Якщо ж вам не вдалося знайти фальшиву картину, не засмучуйтеся і подивіться на правильну відповідь.

Правильна відповідь на головоломку

Уважно ознайомтеся з другою картиною і подивіться на рік і на телефон в руках тигра. Саме друга картина є справжньою підробкою, адже у 1957 році художник, який написав її, нічого не міг знати про смартфони, адже тоді їх ще не було.

Правильный ответ на головоломку
Правильна відповідь на головоломку. Фото: Bright Side

Нагадаємо, ми писали про хитру оптичну головоломку, де потрібно відшукати банани серед купи міньйонів. 

Раніше ми розповідали про хитру головоломку, в якій треба побачити лампу серед скупчення меблів. 

Також ми повідомляли про нелегку головоломку, де потрібно визначити наречену чоловіка.

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