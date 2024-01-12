Найдите подделку среди картин за 15 секунд — нелегкая головоломка

Сложная головоломка для определения уровня IQ. Фото: Bright Side

Далеко не каждый человек в мире способен решать сложные задачки и имеет высокий уровень интеллекта. Если вам интересно проверить свой уровень IQ, предлагаем решить одну интересную головоломку, где нужно определить фальшивую картинку за определенный промежуток времени.

Интересную головоломку представляет Новини.LIVE.

Читайте также:

Хитрая головоломка на уровень IQ — найдите фальшивую картину за 15 секунд

Вашему вниманию представлено изображение, на котором присутствуют три разных картины. На снимке можно увидеть, что все картины были написаны в разные годы, что отмечено под ними.

К примеру, зеленый треугольник с подсолнухом, который изображен на первой картине, был создан в 2003 году. Картина под номером "два", на которой изображен тигр, смотрящий на экран телефона, была создана в 1957 году. А вот третья картина с летающим домом создана в 1982 году.

Главной вашей задачей является то, что вам нужно определить, какая из этих картин является самой настоящей подделкой. Но решить эту нелегкую головоломку придется не за столько времени, за сколько вы захотите, а всего за 15 секунд.

Чтобы определить уровень IQ, отложите все лишнее, поставьте секундомер на 15 секунд и начинайте думать. Тщательно смотрите на каждую деталь, которая присутствует на картинах. Итак, если вы готовы, желаем успехов, и пусть у вас окажется высокий уровень интеллекта.

Головоломка на уровень IQ. Фото: Bright Side

Если вы смогли решить эту сложную головоломку, это означает, что вы очень умный человек, который способен замечать детали. Если вам не удалось найти фальшивую картину, не огорчайтесь и посмотрите на правильный ответ.

Правильный ответ на головоломку

Внимательно ознакомьтесь со второй картиной и посмотрите на год и телефон в руках тигра. Именно вторая картина является настоящей подделкой, ведь в 1957 году художник, который написал ее, ничего не мог знать о смартфонах, ведь тогда их еще не было.

Правильный ответ на головоломку. Фото: Bright Side

Напомним, мы писали о хитрой оптической головоломке, где нужно отыскать бананы среди кучи миньонов.

Раньше мы рассказывали о хитрой головоломке, в которой нужно увидеть лампу среди скопления мебели.

Также мы сообщали о нелегкой головоломке, где нужно определить невесту мужчину.