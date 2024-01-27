Летняя оптическая головоломка на внимательность — найдите дикую утку в винограднике за 5 секунд

Оптическая головоломка, где нужно найти дикую утку. Фото: УНИАН

Если вам хочется отвлечь свое внимание от серых и будничных дел, а также "перезагрузить" свой мозг, предлагаем вам решить одну интересную головоломку. За пять секунд попытайтесь найти птицу на фотографии, где сделать это не так уж и легко.

Оптическую головоломку представил "УНИАН".

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Итак, перед вами есть одна фотография, глядя на которую сразу же хочется тепла и солнца. На снимке вы можете увидеть большой виноградник посреди поля, деревья, ведра с собранными плодами и несколько людей вдалеке, которые собирают виноград.

Наверное, вам кажется, что же там такого на этой фотографии, кроме обычной работы в саду? Но нет, в винограднике спряталась хитрая дикая утка, которую вам нужно отыскать. Впрочем, сделать вам это нужно всего за пять секунд.

С помощью этой оптической головоломки вам удастся проверить, насколько вы внимательны к деталям и умеете ли вы концентрироваться на одной фотографии. Итак, если вы принимаете этот вызов, советуем сделать несколько вещей.

Во-первых, уберите все, что может отвлекать ваше внимание, и отложите все свои дела. А во-вторых, установите таймер на пять секунд и протрите свои глаза, чтобы лучше акцентировать внимание. Тщательно смотрите на каждую мелочь на этом фото. Итак, желаем вам успехов, и пусть удача будет на вашей стороне!

Оптическая головоломка на внимательность. Фото: УНИАН

Если вам удалось решить эту нелегкую головоломку менее, чем за пять секунд, это означает, что вы очень внимательный человек. Но в том случае, если вы не смогли найти утку, а на таймере уже прошло время, не огорчайтесь и посмотрите на ответ.

Где же спряталась дикая утка

А теперь внимательно посмотрите на третье ведро снизу и обратите внимание на его правый бок. Именно у этого ведра с плодами вы и можете увидеть дикую птицу, обведенную кружочком.

Найденная спрятанная дикая утка в головоломке. Фото: УНИАН

Напомним, мы писали об оптической головоломке, где нужно найти маленькую птичку на фото с бизоном.

Раньше мы рассказывали о яркой оптической головоломке, в которой нужно найти курицу среди цветов.

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