Літня гра-головоломка — хто з цих садівників поливає квіти разом з маленьким горобцем

Оптична головоломка, в якій треба знайти горобця. Фото: УНІАН

Щодня багато людей у мережі переглядають велику кількість різних фотографій, не помічаючи того, що на них може бути приховано. Сьогодні пропонуємо вам розв’язати одну оптичну головоломку, в якій потрібно щось знайти за певний проміжок часу.

Головоломку представив УНІАН.

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Оптична головоломка — знайдіть горобця на фото за десять секунд

Перед вами, здавалося б, звичайнісінька фотографія, на якій є велика кількість різних квітів. Але не все так просто, адже, крім рослин, на цьому знімку є ще дещо, що вам, власне, і потрібно відшукати. Якщо вам здається, що знайти потрібно саме скульптури "садівників", то ні.

Відшукати вам потрібно маленького горобця, який заховався серед яскравих клумб у парку. Якщо ви вважаєте себе дуже уважною людиною, яка має високий рівень спостережливості, то ви з легкістю можете розв’язати цю головоломку.

Але вирішити цю задачку вам потрібно не більше, ніж за десять секунд, якщо ви хочете бути одним з перших, хто знайшов відповідь. Тож, якщо ви приймаєте цей непростий виклик і готові довести собі, що ви є уважною людиною, починайте шукати горобця.

Перш, ніж розпочати, приберіть те, що може вас відволікати, налаштуйте таймер на десять секунд, протріть очі та починайте роздивлятися кожну частинку цього фото. Якщо потрібно — приблизьте цю фотографію, щоб краще бачити кожну деталь. Отже, бажаємо успіхів!

Оптична головоломка з квітами і садівниками. Фото: УНІАН

Якщо вам вдалося розв’язати цю оптичну головоломку, це означає, що ви дійсно є спостережливою людиною. Але якщо ви не знайшли маленького горобця на фото, не засмучуйтеся і подивіться на те, де ж він ховається насправді.

Правильна відповідь — де ж заховався маленький горобець

Зверніть увагу на зелену скульптуру "садівника", який ніби поливає квіти на першому плані на фото. Саме на садовій лійці ви і побачите маленьку пташку, яка теж, здається, вирішила допомогти доглядати за рослинами.

Знайдений маленький горобець на фото. Фото: УНІАН

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