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Теплая летняя головоломка — кто из этих садоводов спрятал воробья

30 января 2024 07:40
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Летняя игра-головоломка — кто из этих садоводов поливает цветы вместе с маленьким воробьем
Оптическая головоломка, в которой нужно найти воробья. Фото: УНИАН
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Каждый день многие люди в сети просматривают большое количество различных фотографий, не замечая того, что на них может быть спрятано. Сегодня предлагаем вам решить одну оптическую головоломку, в которой нужно что-то найти за определенный промежуток времени.

Головоломку представил УНИАН.

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Оптическая головоломка — найдите воробья на фото за десять секунд

Перед вами, казалось бы, самая обычная фотография, на которой есть большое количество разных цветов. Но не все так просто, ведь кроме растений, на этом снимке есть еще кое-что, что вам, собственно, и нужно отыскать. Если вам кажется, что найти нужно именно скульптуры "садоводов", то нет.

Найти вам нужно маленького воробья, который спрятался среди ярких клумб в парке. Если вы считаете себя очень внимательным человеком, обладающим высоким уровнем наблюдательности, то вы с легкостью можете решить эту головоломку.

Но решить эту задачку вам нужно не более, чем за десять секунд, если вы хотите быть одним из первых, кто нашел ответ. Итак, если вы принимаете этот непростой вызов и готовы доказать себе, что вы являетесь внимательным человеком, начинайте искать воробья.

Прежде, чем начать, уберите то, что может отвлекать вас, настройте таймер на десять секунд, протрите глаза и начинайте рассматривать каждую частицу этого фото. Если нужно, приблизьте эту фотографию, чтобы лучше видеть каждую деталь. Итак, желаем успехов!

Оптическая головоломка с цветами и садоводами.
Оптическая головоломка с цветами и садовниками. Фото: УНИАН

Если вам удалось решить эту оптическую головоломку, это означает, что вы действительно наблюдательный человек. Но если вы не нашли маленького воробья на фото, не огорчайтесь и посмотрите на то, где он прячется на самом деле.

Правильный ответ — где же спрятался маленький воробей

Обратите внимание на зеленую скульптуру "садовода", который как будто поливает цветы на первом плане на фото. Именно на садовой лейке вы и увидите маленькую птичку, которая тоже, кажется, решила помочь ухаживать за растениями.

Найденный маленький воробей на фото
Найденный маленький воробей на фото. Фото: УНИАН

Напомним, мы писали об оптической головоломке, в которой нужно найти ключи водителя от авто.

Раньше мы рассказывали о веселой головоломке, в которой нужно узнать, кто из котов съел рыбку.

Также мы сообщали об оптической головоломке, в которой нужно найти дикую утку на фото.

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