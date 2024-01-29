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Автомобільна головоломка — допоможіть знайти ключі від машини водія-роззяви

29 січня 2024 07:25
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Оптична головоломка: лише видатні гравці знайдуть ключі від машини за 10 секунд
Бачите ключі від машини? Малюнок: iCompario
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Середньостатистичній людині потрібно понад 30 секунд, щоб знайти на малюнку ключі від машини. Ви станете видатним гравцем, якщо зробите це за 10 секунд або менше.

Головоломку запропонувала The Sun.

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Оптична головоломка "Ключі"

Як і в реальному житті багатьох водіїв, знайти ключі від машини на малюнку досить складно. Більшість автовласників часто губить ключі й витрачає години на їх пошуки.

Зображення було створено сайтом бізнес-порівнянь iCompario.

Завдання — знайти ключі від машини серед різноколірних дерев та транспортних засобів. Перевірте себе і подивіться, чи зможете ви їх побачити.

Якщо буде важко, зосередьтеся на лівій частині зображення та придивіться до деталей.

Не знайшли?

Ще одна підказка: придивіться до помаранчевого евакуатора.

Правильна відповідь

Раніше ми пропонували оптичні головоломки з транспортними засобами — тут і тут.

мозок
оптична ілюзія
зір
інтелект
тест

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