Оптична головоломка: лише видатні гравці знайдуть ключі від машини за 10 секунд

Бачите ключі від машини? Малюнок: iCompario

Середньостатистичній людині потрібно понад 30 секунд, щоб знайти на малюнку ключі від машини. Ви станете видатним гравцем, якщо зробите це за 10 секунд або менше.

Головоломку запропонувала The Sun.

Читайте також:

Оптична головоломка "Ключі"

Як і в реальному житті багатьох водіїв, знайти ключі від машини на малюнку досить складно. Більшість автовласників часто губить ключі й витрачає години на їх пошуки.

Зображення було створено сайтом бізнес-порівнянь iCompario.

Завдання — знайти ключі від машини серед різноколірних дерев та транспортних засобів. Перевірте себе і подивіться, чи зможете ви їх побачити.

Якщо буде важко, зосередьтеся на лівій частині зображення та придивіться до деталей.

Не знайшли?

Ще одна підказка: придивіться до помаранчевого евакуатора.

Правильна відповідь

Раніше ми пропонували оптичні головоломки з транспортними засобами — тут і тут.