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Автомобильная головоломка — помогите найти ключи от машины водителя-растяпы

29 января 2024 07:25
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Оптическая головоломка: только выдающиеся игроки найдут ключи от машины за 10 секунд
Видите ключи от машины? Рисунок: iCompario
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Среднестатистическому человеку нужно более 30 секунд, чтобы найти на рисунке ключи от машины. Вы станете выдающимся игроком, если сделаете это за 10 секунд или меньше.

Головоломку предложила The Sun.

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Как и в реальной жизни многих водителей, найти ключи от машины на рисунке довольно сложно. Большинство автовладельцев часто теряют ключи и тратят часы на их поиски.

Изображение было создано сайтом бизнес-сравнений iCompario.

Задача — найти ключи от машины среди разноцветных деревьев и транспортных средств. Проверьте себя и посмотрите, сможете ли вы увидеть их.

Если трудно, сосредоточьтесь на левой части изображения и присмотритесь к деталям.

Не нашли?

Еще одна подсказка: присмотритесь к оранжевому эвакуатору.

Правильный ответ

Ранее мы предлагали оптические головоломки с транспортными средствами — здесь и здесь.

мозг
оптическая иллюзия
зрение
интеллект
тест

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