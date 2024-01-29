Оптическая головоломка: только выдающиеся игроки найдут ключи от машины за 10 секунд

Видите ключи от машины? Рисунок: iCompario

Среднестатистическому человеку нужно более 30 секунд, чтобы найти на рисунке ключи от машины. Вы станете выдающимся игроком, если сделаете это за 10 секунд или меньше.

Головоломку предложила The Sun.

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Как и в реальной жизни многих водителей, найти ключи от машины на рисунке довольно сложно. Большинство автовладельцев часто теряют ключи и тратят часы на их поиски.

Изображение было создано сайтом бизнес-сравнений iCompario.

Задача — найти ключи от машины среди разноцветных деревьев и транспортных средств. Проверьте себя и посмотрите, сможете ли вы увидеть их.

Если трудно, сосредоточьтесь на левой части изображения и присмотритесь к деталям.

Не нашли?

Еще одна подсказка: присмотритесь к оранжевому эвакуатору.

Правильный ответ

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