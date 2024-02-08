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Спробуйте не дивитися на цих милих ведмедиків — цікава головоломка

8 лютого 2024 07:40
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Дуже мила головоломка для людей з великим серцем — спробуйте знайти їжака за 10 секунд
Оптична головоломка, в якій потрібно відшукати їжака. Фото: УНІАН
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

У світі є багато високоінтелектуальних людей, які здатні бачити неочевидне краще за інших, але є й ті, хто не може помітити те, що просто перед носом. Спробуйте вирішити одну головоломку, щоб дізнатися, до яких людей вас можна віднести.

Головоломку представив "УНІАН".

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Оптична головоломка — знайдіть їжака серед ведмедів за десять секунд

На фотографії, яку ви перед собою бачите, ви можете помітити двох великих звірів. На знімку обидва ведмедя бавиться один з одним — один стоїть на берегу і тягне того, який перебуває у воді. Здається, ніби цим двом ведмедям дуже добре вдвох. 

Але вам доведеться втрутитися у їхні забави, адже це не просто фотографія, це оптична головоломка. На знімку вам потрібно відшукати маленького їжачка, який хитро заховався. Але знайти його вам потрібно лише за десять секунд, інакше ви не зможете дізнатися, чи вмієте ви бачити неочевидне за короткий проміжок часу.

Отже, якщо ви входите до числа справжніх сміливців, пропонуємо вам прийняти цей виклик і проявити себе у всій красі. Але перш, ніж вирішувати цю головоломку, відкладіть все зайве, встановіть таймер на десять секунд і, за потреби, протріть очі, щоб краще бачити.

Дивіться на кожну деталь, яка є на цьому фото, і можливо вам вдасться відшукати їжака. Отже, якщо ви готові, бажаємо вам успіхів! 

Оптическая головоломка на внимательность
Оптична головоломка на уважність. Фото: УНІАН

Якщо вам вдалося вирішити цю оптичну головоломку, вітаємо, ви входите до списку людей, які є дуже уважними. Якщо ж ви не знайшли їжака, радимо звернути увагу не тільки на ведмедів. Якщо і в цьому випадку ви не помітили маленького звіра, не засмучуйтеся і подивіться на відповідь.

Правильна відповідь — де заховався їжак

Зверніть увагу на верхню ліву частину цієї фотографії, а саме — на траву біля ведмедів. Саме у ній і заховався маленький їжак, який замаскувався так, що його нелегко одразу ж помітити.

Правильный ответ на оптическую головоломку
Правильна відповідь на оптичну головоломку. Фото: УНІАН

Нагадаємо, ми писали про смачну оптичну головоломку, в якій потрібно знайти надкушений круасан. 

Раніше ми розповідали про літню оптичну головоломку, де потрібно відшукати горобця. 

Також ми повідомляли про оптичну головоломку, в якій треба знайти маленьку білочку серед інших тварин. 

оптична ілюзія
інтелект
головоломка
тест на уважність

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