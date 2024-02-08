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Попытайтесь не смотреть на этих милых мишек — интересная головоломка

8 февраля 2024 07:40
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Очень милая головоломка для людей с большим сердцем — попробуйте найти ежика за 10 секунд
Оптическая головоломка, в которой нужно отыскать ежика. Фото: УНИАН
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

В мире много высокоинтеллектуальных людей, которые способны видеть неочевидное лучше других, но есть и те, кто не может заметить то, что прямо перед носом. Попытайтесь решить одну головоломку, чтобы узнать, к каким людям вас можно отнести.

Головоломку представил "УНИАН".

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Оптическая головоломка — найдите ежика среди медведей за десять секунд

На фотографии, которую вы видите перед собой, вы можете заметить двух крупных зверей. На снимке оба медведя играют друг с другом — один стоит на берегу и тащит того, кто находится в воде. Кажется, будто этим двум медведям очень хорошо вдвоем.

Но вам придется вмешаться в их забавы, ведь это не просто фотография, это оптическая головоломка. На снимке вам нужно отыскать маленького ежика, который хитро спрятался. Но найти его вам нужно всего за десять секунд, иначе вы не сможете узнать, умеете ли вы видеть неочевидное за короткое время.

Итак, если вы входите в число настоящих храбрецов, предлагаем вам принять этот вызов и проявить себя во всей красе. Но прежде, чем решать эту головоломку, отложите все лишнее, установите таймер на десять секунд и при необходимости протрите глаза, чтобы лучше видеть.

Смотрите на каждую деталь, которая есть на этом фото, и, возможно, вам удастся отыскать ежика. Итак, если вы готовы, желаем вам удачи!

Оптическая головоломка на внимательность
Оптическая головоломка на внимательность. Фото: УНИАН

Если вам удалось решить эту оптическую головоломку, поздравляем, вы входите в список людей, которые очень внимательны. Если же вы не нашли ежика, советуем обратить внимание не только на медведей. Если и в этом случае вы не заметили маленького зверя, не огорчайтесь и посмотрите на ответ.

Правильный ответ — где спрятался ежик

Обратите внимание на верхнюю левую часть этой фотографии, а именно — на траву у медведей. Именно в ней и спрятался маленький ежик, замаскированный так, что его нелегко сразу заметить.

Правильный ответ на оптическую головоломку
Правильный ответ на оптическую головоломку. Фото: УНИАН

Напомним, мы писали о вкусной оптической головоломке, в которой нужно найти надкушенный круассан.

Раньше мы рассказывали о летней оптической головоломке, где нужно отыскать воробья.

Также мы сообщали об оптической головоломке, в которой нужно найти маленькую белочку среди других животных.

оптическая иллюзия
интеллект
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