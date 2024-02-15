Только уникум решит эту головоломку — найдите курицу за 10 секунд

Оптическая головоломка, где нужно найти курицу. Фото: УНИАН

Визуальные загадки в последнее время становятся очень популярными, ведь они помогают улучшить одну из важнейших черт личности — внимательность человека. Если вы хотите сделать то же самое, предлагаем вам решить одну интересную головоломку.

Головоломку представил "УНИАН".

Читайте также:

Оптическая головоломка — найдите курицу за десять секунд

Вы видите перед собой обычную фотографию, на которой большой и гордый пеликан расправляет свои крылья. Если вы посмотрите на фон этого снимка, то увидите, что действие, скорее всего, происходит в зоопарке, ведь эта птица находится за ограждением.

Но это не обычная фотография, это оптическая головоломка, которую нужно решить. На фото есть не только пеликан и природа, но еще и курица, которую вам, собственно, и нужно найти. Однако, сделать это нужно всего за десять секунд.

Все люди могут без проблем увидеть пеликана, но долго не могут заметить на фото еще и другую птицу. Поэтому эта задача под силу только настоящему уникуму, который способен за короткий промежуток времени решить эту головоломку.

Если вы готовы принять этот вызов, рекомендуем начать с того, чтобы убрать все лишнее вокруг себя. Затем установите таймер на десять секунд и протрите при необходимости свои глаза, чтобы лучше видеть картинку. Итак, если вы готовы, желаем удачи!

Оптическая головоломка на внимательность. Фото: УНИАН

Если вы смогли за десять секунд найти курицу на фото с пеликаном, это означает, что вы являетесь внимательным человеком. Однако, если вам не удалось решить эту головоломку, советуем попробовать еще раз, пока не удастся. Или вы можете посмотреть на правильный ответ.

Правильный ответ — где спряталась курица

Внимательно посмотрите не только на происходящее в пределах заграждения, но и на то, что за ним. Обратите внимание на голову пеликана, и за ней за ограждением увидите ту самую курицу, которая хитро наблюдает за большой птицей.

Правильный ответ на оптическую головоломку. Фото: УНИАН

Напомним, мы писали о милой оптической головоломке, в которой нужно найти ежа на фото с медведями.

Раньше мы рассказывали о летней оптической головоломке, где нужно отыскать воробья на фото с садовниками.

Также мы сообщали об оптической головоломке, где нужно найти дикую утку среди сада.