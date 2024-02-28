Оптична головоломка: лише найуважніші знайдуть сімох кошенят на дачі

Бачите котиків? Малюнок: cats.com

Дачники зайняті своїми звичними справами, але вони вже почали нервуватися, куди поділися їхні улюблені сім котиків. Допоможіть їм знайти тваринок за 15 секунд.

Задачу запропонувала The Sun.

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Оптична головоломка "Сім котиків"

Більшість гравців легко знайдуть інших тварин на малюнку. Там є дві лисиці та кілька метеликів. Але знайти навіть першого котика може бути дуже непросто, адже більшість з них зливаються з ландшафтом.

Найлегше знайти котиків на передньому плані зображення.

Ви вже бачите їх?

Коричневий друг з червоним нашийником посміхається в правому нижньому кутку, неподалік від чорного кота зліва.

Ви помітили ще когось?

Один чорний кіт грається в піжмурки на фермерській тачці, а білий кіт зливається з тлом у правій частині зображення біля паркану.

Останні три коти мають ще кращі схованки.

Правильна відповідь

Раніше ми пропонували знайти котиків в цікавих оптичних головоломках — тут і тут.