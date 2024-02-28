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Підкажіть дачникам, де знайти сімох кошенят — складна, але весела головоломка

28 лютого 2024 07:25
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Оптична головоломка: лише найуважніші знайдуть сімох кошенят на дачі
Бачите котиків? Малюнок: cats.com
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Дачники зайняті своїми звичними справами, але вони вже почали нервуватися, куди поділися їхні улюблені сім котиків. Допоможіть їм знайти тваринок за 15 секунд.

Задачу запропонувала The Sun.

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Підкажіть дачникам, де знайти сімох кошенят — складна, але весела головоломка - фото 1

Більшість гравців легко знайдуть інших тварин на малюнку. Там є дві лисиці та кілька метеликів. Але знайти навіть першого котика може бути дуже непросто, адже більшість з них зливаються з ландшафтом.

Найлегше знайти котиків на передньому плані зображення.

Ви вже бачите їх?

Коричневий друг з червоним нашийником посміхається в правому нижньому кутку, неподалік від чорного кота зліва.

Ви помітили ще когось?

Один чорний кіт грається в піжмурки на фермерській тачці, а білий кіт зливається з тлом у правій частині зображення біля паркану.

Останні три коти мають ще кращі схованки.

Правильна відповідь

Підкажіть дачникам, де знайти сімох кошенят — складна, але весела головоломка - фото 2

Раніше ми пропонували знайти котиків в цікавих оптичних головоломках — тут і тут.

мозок
оптична ілюзія
зір
інтелект
тест
головоломка

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