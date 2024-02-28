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Подскажите дачникам, где найти семерых котят — сложная, но веселая головоломка

28 февраля 2024 07:25
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Оптическая головоломка: только самые внимательные найдут семерых котят на даче
Видите котиков? Рисунок: cats.com
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Дачники заняты своими привычными делами, но они уже начали нервничать, куда делись их любимые семь котиков. Помогите им найти животных за 15 секунд.

Задачу предложила The Sun.

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Подскажите дачникам, где найти семерых котят – сложная, но веселая головоломка - фото 1

Большинство игроков легко найдут других животных на рисунке. Там две лисы и несколько бабочек. Но найти даже первого котика может быть очень непросто, ведь большинство из них сливаются с ландшафтом.

Легче всего найти котиков на переднем плане изображения.

Вы уже видите их?

Коричневый друг с красным ошейником улыбается в правом нижнем углу, недалеко от черного кота слева.

Вы заметили еще кого-нибудь?

Один черный кот играет в прятки на фермерской тачке, а белый кот сливается с фоном в правой части изображения возле забора.

Последние три кота имеют еще лучшие укрытия.

Правильный ответ

Подскажите дачникам, где найти семерых котят – сложная, но веселая головоломка - фото 2

Ранее мы предлагали найти котиков в интересных оптических головоломках — здесь и здесь.

мозг
оптическая иллюзия
зрение
интеллект
тест
головоломка

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