Оптическая головоломка: только самые внимательные найдут семерых котят на даче

Видите котиков? Рисунок: cats.com

Дачники заняты своими привычными делами, но они уже начали нервничать, куда делись их любимые семь котиков. Помогите им найти животных за 15 секунд.

Задачу предложила The Sun.

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Оптическая головоломка "Семь котиков"

Большинство игроков легко найдут других животных на рисунке. Там две лисы и несколько бабочек. Но найти даже первого котика может быть очень непросто, ведь большинство из них сливаются с ландшафтом.

Легче всего найти котиков на переднем плане изображения.

Вы уже видите их?

Коричневый друг с красным ошейником улыбается в правом нижнем углу, недалеко от черного кота слева.

Вы заметили еще кого-нибудь?

Один черный кот играет в прятки на фермерской тачке, а белый кот сливается с фоном в правой части изображения возле забора.

Последние три кота имеют еще лучшие укрытия.

Правильный ответ

Ранее мы предлагали найти котиков в интересных оптических головоломках — здесь и здесь.