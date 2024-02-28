Оптическая головоломка: только самые внимательные найдут семерых котят на даче

Подскажите дачникам, где найти семерых котят — сложная, но веселая головоломка
Дачники заняты своими привычными делами, но они уже начали нервничать, куда делись их любимые семь котиков. Помогите им найти животных за 15 секунд.
Задачу предложила The Sun.
Оптическая головоломка "Семь котиков"
Большинство игроков легко найдут других животных на рисунке. Там две лисы и несколько бабочек. Но найти даже первого котика может быть очень непросто, ведь большинство из них сливаются с ландшафтом.
Легче всего найти котиков на переднем плане изображения.
Вы уже видите их?
Коричневый друг с красным ошейником улыбается в правом нижнем углу, недалеко от черного кота слева.
Вы заметили еще кого-нибудь?
Один черный кот играет в прятки на фермерской тачке, а белый кот сливается с фоном в правой части изображения возле забора.
Последние три кота имеют еще лучшие укрытия.
Правильный ответ
Ранее мы предлагали найти котиков в интересных оптических головоломках — здесь и здесь.
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