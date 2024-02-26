Оптическая головоломка: только исключительно внимательные найдут 5 бутылок в беспорядке комнаты

Видите бутылки с распылителем? Рисунок: Hiatt Hardware

Хитрая головоломка посвящена подготовке к большой весенней уборке жилья. Нужно найти пять бутылок с пульверизатором среди беспорядка в спальне за 15 секунд.

Головоломку предложила The Sun.

Оптическая головоломка "Распылитель"

Британскую компанию Hiatt Hardware на создание этой иллюзии вдохновило то, что домовладельцы в конце зимы запасаются моющими средствами, чтобы освежить свое жилье. Многие участвуют в ритуале глубокой уборки своих домов и квартир, поскольку более длинные дни лучше освещают места, которые могли быть запущены в предыдущие зимние месяцы.

На рисунке виден хаос в неубранной спальне с разбросанными на полу игрушками и выпадающей из шкафа одеждой. Обычно на таком фоне трудно заметить пять бутылок из-под моющих средств.

Только самые внимательные и сообразительные смогли решить эту задачу за 15 секунд.

Сможете ли вы найти бутылки быстрее других?

Дополнительно отвлекают животные. Кролик торчит из ящика, где, как ожидалось, должна быть бутылка, а кот разлегся на кровати.

Вы уже нашли все пять бутылок?

Подсказка: бутылки синего цвета.

Если нужна еще одна подсказка, попробуйте внимательнее присмотреться к вещам в шкафу и на подоконнике.

Правильный ответ

Ранее мы предлагали сложные оптические иллюзии – здесь и здесь.