Оптическая головоломка: только исключительно внимательные найдут 5 бутылок в беспорядке комнаты

Только внимательные и сообразительные домохозяйки найдут пять бутылок с распылителем в комнате
Хитрая головоломка посвящена подготовке к большой весенней уборке жилья. Нужно найти пять бутылок с пульверизатором среди беспорядка в спальне за 15 секунд.
Головоломку предложила The Sun.
Оптическая головоломка "Распылитель"
Британскую компанию Hiatt Hardware на создание этой иллюзии вдохновило то, что домовладельцы в конце зимы запасаются моющими средствами, чтобы освежить свое жилье. Многие участвуют в ритуале глубокой уборки своих домов и квартир, поскольку более длинные дни лучше освещают места, которые могли быть запущены в предыдущие зимние месяцы.
На рисунке виден хаос в неубранной спальне с разбросанными на полу игрушками и выпадающей из шкафа одеждой. Обычно на таком фоне трудно заметить пять бутылок из-под моющих средств.
Только самые внимательные и сообразительные смогли решить эту задачу за 15 секунд.
Сможете ли вы найти бутылки быстрее других?
Дополнительно отвлекают животные. Кролик торчит из ящика, где, как ожидалось, должна быть бутылка, а кот разлегся на кровати.
Вы уже нашли все пять бутылок?
Подсказка: бутылки синего цвета.
Если нужна еще одна подсказка, попробуйте внимательнее присмотреться к вещам в шкафу и на подоконнике.
Правильный ответ
Ранее мы предлагали сложные оптические иллюзии – здесь и здесь.
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