Оптическая головоломка: только придирчивый игрок найдет среди хаоса карандаш за 5 секунд

Видите карандаш? Рисунок: fresherslive

На рисунке отец и двое детей пересаживают цветы на балконе, видно рассыпанный грунт, кучу горшков с растениями, собаку и кота. Где-то посреди этой оживленной сцены потерялся простой карандаш, который нужно найти за 5 секунд.

Задание предложила The Sun.

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Оптическая головоломка "Карандаш"

Присмотритесь повнимательнее, ответ может быть прямо перед вами, но его можно легко не заметить.

Загляните в каждый уголок изображения. Но не забывайте, что время истекает.

Какая польза от оптических иллюзий и головоломок

Когнитивная стимуляция.

Развитие навыков решения проблем.

Улучшение памяти.

Поощрение нестандартного мышления.

Развитие сосредоточенности и внимания.

Снятие стресса.

Правильный ответ

Уже нашли карандаш? Если нет, то держите подсказку: поищите на стуле.

До сих пор не видать? Тогда прокрутите ниже.

Ранее мы предлагали вам найти котенка среди сов и игуану в парке.