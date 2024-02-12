Оптическая головоломка: только придирчивый игрок найдет среди хаоса карандаш за 5 секунд

Потребуется максимальное внимание, чтобы найти потерянный карандаш в этой головоломке
12 февраля 2024 07:25
Видите карандаш? Рисунок: fresherslive
На рисунке отец и двое детей пересаживают цветы на балконе, видно рассыпанный грунт, кучу горшков с растениями, собаку и кота. Где-то посреди этой оживленной сцены потерялся простой карандаш, который нужно найти за 5 секунд.
Задание предложила The Sun.
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Присмотритесь повнимательнее, ответ может быть прямо перед вами, но его можно легко не заметить.
Загляните в каждый уголок изображения. Но не забывайте, что время истекает.
Какая польза от оптических иллюзий и головоломок
- Когнитивная стимуляция.
- Развитие навыков решения проблем.
- Улучшение памяти.
- Поощрение нестандартного мышления.
- Развитие сосредоточенности и внимания.
- Снятие стресса.
Правильный ответ
Уже нашли карандаш? Если нет, то держите подсказку: поищите на стуле.
До сих пор не видать? Тогда прокрутите ниже.
Ранее мы предлагали вам найти котенка среди сов и игуану в парке.
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