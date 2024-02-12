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Потребуется максимальное внимание, чтобы найти потерянный карандаш в этой головоломке

12 февраля 2024 07:25
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Оптическая головоломка: только придирчивый игрок найдет среди хаоса карандаш за 5 секунд
Видите карандаш? Рисунок: fresherslive
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

На рисунке отец и двое детей пересаживают цветы на балконе, видно рассыпанный грунт, кучу горшков с растениями, собаку и кота. Где-то посреди этой оживленной сцены потерялся простой карандаш, который нужно найти за 5 секунд.

Задание предложила The Sun.

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Потребуется максимальное внимание, чтобы найти потерянный карандаш в этой головоломке - фото 1

Присмотритесь повнимательнее, ответ может быть прямо перед вами, но его можно легко не заметить.

Загляните в каждый уголок изображения. Но не забывайте, что время истекает.

Какая польза от оптических иллюзий и головоломок

  • Когнитивная стимуляция.
  • Развитие навыков решения проблем.
  • Улучшение памяти.
  • Поощрение нестандартного мышления.
  • Развитие сосредоточенности и внимания.
  • Снятие стресса.

Правильный ответ

Уже нашли карандаш? Если нет, то держите подсказку: поищите на стуле.

До сих пор не видать? Тогда прокрутите ниже.

Потребуется максимальное внимание, чтобы найти потерянный карандаш в этой головоломке - фото 2

Ранее мы предлагали вам найти котенка среди сов и игуану в парке.

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