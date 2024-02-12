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Знадобиться максимальна увага, щоб знайти загублений олівець в цій головоломці

12 лютого 2024 07:25
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Оптична головоломка: лише прискіпливий гравець знайде серед хаосу олівець за 5 секунд
Бачите олівець? Малюнок: fresherslive
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

На малюнку батько та його двоє дітей пересаджують квіти на балконі, бачимо розсипаний ґрунт, купу горщиків з рослинами, собаку та кота. Десь посеред цієї жвавої сцени загубився простий олівець, який слід знайти за 5 секунд.

Завдання запропонувала The Sun.

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Знадобиться максимальна увага, щоб знайти загублений олівець в цій головоломці - фото 1

Придивіться уважніше, відповідь може бути прямо перед вами, але її можна легко не помітити.

Зазирніть у кожен куточок зображення. Але не забувайте, що час спливає.

Яка користь від оптичних ілюзій та головоломок

  • Когнітивна стимуляція.
  • Розвиток навичок розв'язання проблем.
  • Покращення пам'яті.
  • Заохочення нестандартного мислення.
  • Розвиток зосередженості та уваги.
  • Зняття стресу.

Правильна відповідь

Вже знайшли олівець? Якщо ні, то тримайте підказку: пошукайте на стільці.

Досі не видно? Тоді прокручуйте нижче.

Знадобиться максимальна увага, щоб знайти загублений олівець в цій головоломці - фото 2

Раніше ми пропонували вам знайти кошеня серед сов та ігуану в парку.

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оптична ілюзія
зір
інтелект
тест

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