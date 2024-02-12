Оптична головоломка: лише прискіпливий гравець знайде серед хаосу олівець за 5 секунд

Бачите олівець? Малюнок: fresherslive

На малюнку батько та його двоє дітей пересаджують квіти на балконі, бачимо розсипаний ґрунт, купу горщиків з рослинами, собаку та кота. Десь посеред цієї жвавої сцени загубився простий олівець, який слід знайти за 5 секунд.

Завдання запропонувала The Sun.

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Придивіться уважніше, відповідь може бути прямо перед вами, але її можна легко не помітити.

Зазирніть у кожен куточок зображення. Але не забувайте, що час спливає.

Яка користь від оптичних ілюзій та головоломок

Когнітивна стимуляція.

Розвиток навичок розв'язання проблем.

Покращення пам'яті.

Заохочення нестандартного мислення.

Розвиток зосередженості та уваги.

Зняття стресу.

Правильна відповідь

Вже знайшли олівець? Якщо ні, то тримайте підказку: пошукайте на стільці.

Досі не видно? Тоді прокручуйте нижче.

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