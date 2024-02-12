Оптична головоломка: лише прискіпливий гравець знайде серед хаосу олівець за 5 секунд

Знадобиться максимальна увага, щоб знайти загублений олівець в цій головоломці
12 лютого 2024 07:25
Бачите олівець? Малюнок: fresherslive
На малюнку батько та його двоє дітей пересаджують квіти на балконі, бачимо розсипаний ґрунт, купу горщиків з рослинами, собаку та кота. Десь посеред цієї жвавої сцени загубився простий олівець, який слід знайти за 5 секунд.
Завдання запропонувала The Sun.
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Придивіться уважніше, відповідь може бути прямо перед вами, але її можна легко не помітити.
Зазирніть у кожен куточок зображення. Але не забувайте, що час спливає.
Яка користь від оптичних ілюзій та головоломок
- Когнітивна стимуляція.
- Розвиток навичок розв'язання проблем.
- Покращення пам'яті.
- Заохочення нестандартного мислення.
- Розвиток зосередженості та уваги.
- Зняття стресу.
Правильна відповідь
Вже знайшли олівець? Якщо ні, то тримайте підказку: пошукайте на стільці.
Досі не видно? Тоді прокручуйте нижче.
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