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Лише уважні та кмітливі домогосподарки знайдуть 5 пляшок з розпилювачем у кімнаті

26 лютого 2024 07:00
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Оптична головоломка: лише винятково уважні знайдуть 5 пляшок у безладі кімнати
Бачите пляшки з розпилювачем? Малюнок: Hiatt Hardware
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Хитра головоломка присвячена підготовці до великого весняного прибирання осель. Потрібно знайти п'ять пляшок з пульверизатором серед безладу у спальні за 15 секунд.

Головоломку запропонувала The Sun.

Оптична головоломка "Розпилювач"

Лише уважні та кмітливі домогосподарки знайдуть 5 пляшок з розпилювачем у кімнаті - фото 1

Британську компанію Hiatt Hardware на створення цієї ілюзії надихнуло те, що домовласники наприкінці зими запасаються миючими засобами, щоб освіжити свої оселі. Багато людей беруть участь у ритуалі глибокого прибирання своїх помешкань, позаяк довші дні краще висвітлюють місця, які могли бути занедбані в попередні зимові місяці.

На малюнку видно хаос у неприбраній спальні з розкиданими на підлозі іграшками та одягом, що випадає з шафи. Звичайно на такому тлі важко помітити п'ять пляшок з-під миючих засобів.

Лише найуважніші та найкмітливіші змогли розв'язати це завдання за 15 секунд.

Чи зможете ви знайти пляшки швидше за інших?

Додатково відвертають увагу тварини. Кролик стирчить з шухляди, де, як очікувалося, мала б бути пляшка, а кіт розлігся на ліжку.

Ви вже знайшли усі п'ять пляшок?

Підказка: пляшки синього кольору.

Якщо потрібна ще одна підказка, то спробуйте уважніше придивитися до речей у шафі та на підвіконні.

Правильна відповідь

Лише уважні та кмітливі домогосподарки знайдуть 5 пляшок з розпилювачем у кімнаті - фото 2

Раніше ми пропонували складні оптичні ілюзії — тут і тут.

мозок
оптична ілюзія
зір
інтелект
тест
головоломка

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