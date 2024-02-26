Оптична головоломка: лише винятково уважні знайдуть 5 пляшок у безладі кімнати

Бачите пляшки з розпилювачем? Малюнок: Hiatt Hardware

Хитра головоломка присвячена підготовці до великого весняного прибирання осель. Потрібно знайти п'ять пляшок з пульверизатором серед безладу у спальні за 15 секунд.

Головоломку запропонувала The Sun.

Оптична головоломка "Розпилювач"

Британську компанію Hiatt Hardware на створення цієї ілюзії надихнуло те, що домовласники наприкінці зими запасаються миючими засобами, щоб освіжити свої оселі. Багато людей беруть участь у ритуалі глибокого прибирання своїх помешкань, позаяк довші дні краще висвітлюють місця, які могли бути занедбані в попередні зимові місяці.

На малюнку видно хаос у неприбраній спальні з розкиданими на підлозі іграшками та одягом, що випадає з шафи. Звичайно на такому тлі важко помітити п'ять пляшок з-під миючих засобів.

Лише найуважніші та найкмітливіші змогли розв'язати це завдання за 15 секунд.

Чи зможете ви знайти пляшки швидше за інших?

Додатково відвертають увагу тварини. Кролик стирчить з шухляди, де, як очікувалося, мала б бути пляшка, а кіт розлігся на ліжку.

Ви вже знайшли усі п'ять пляшок?

Підказка: пляшки синього кольору.

Якщо потрібна ще одна підказка, то спробуйте уважніше придивитися до речей у шафі та на підвіконні.

Правильна відповідь

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