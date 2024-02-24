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Без неї як без рук — допоможіть дизайнерці знайти швейну машинку

24 лютого 2024 06:59
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Головоломка для тих, хто хоче увійти до 2% найкмітливіших — знайдіть швейну машинку за 8 секунд
Оптична головоломка, в якій потрібно знайти швейну машинку. Фото ілюстративне: Mirror
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Різні загадки і головоломки добре тренують нашу пам’ять і допомагають розвивати рівень інтелекту, але далеко не всі здатні вирішувати ці задачі. Спробуйте себе у новій головоломці, щоб дізнатися, чи є ви кмітливою людиною, здатною побачити те, що бачить далеко не кожний.

Новини.LIVE ділиться цікавою загадкою.

Оптична головоломка — знайдіть швейну машинку за вісім секунд

Перед вами дуже яскрава картинка, на якій зображена звичайна атмосфера в робочому кабінеті дизайнерки. На малюнку є велика кількість ниток і тканин різних кольорів, стрічки для замірів, манекен для одягу, ескізи, ножиці і канцелярській ніж, який лежить на підлозі.

А ось найголовнішого, що, перш за все, потрібно дизайнерці для виконання замовлень, немає. Йдеться про швейну машинку, яку неможливо знайти одразу. Ймовірно, дівчина зовсім забула, куди вона її заховала, тому допоможіть знайти головний інструмент для роботи.

Але відшукати швейну машинку вам потрібно лише за вісім секунд, тому не гайте часу і починайте ретельно видивлятися її у кожному куточку малюнку. Отже, сміливо приймайте цей непростий виклик і доведіть, що ви вмієте швидко знаходити речі. 

Тож, відкладайте все зайве, перенесіть свої справи, встановіть таймер на вісім секунд і протріть очі, якщо це потрібно. Якщо ви точно готові, бажаємо вам успіхів!

Оптическая головоломка на внимательность
Оптична головоломка на уважність. Фото ілюстративне: Mirror

Якщо ви знайшли дизайнерці її швейну машинку, ви довели, що є дуже уважною людиною. Але якщо ви помітили, що вісім секунд вже спливло, а ви ще не знайшли цей інструмент, можете подивитися на відповідь.

Правильна відповідь — де стоїть швейна машинка

Уважно подивіться на лівий куток малюнку і побачите, що швейна машинка стоїть там. Одразу ж знайти її не вийшло через те, що вона накрита тканиною.

Правильный ответ на оптическую головоломку
Правильна відповідь на оптичну головоломку. Фото ілюстративне: Mirror

Нагадаємо, ми писали про яскраву оптичну головоломку, де потрібно знайти морквину. 

Раніше ми розповідали про непросту оптичну ілюзію, де потрібно відшукати сплячого собаку.

Також ми повідомляли про літню оптичну загадку, в якій потрібно знайти відмінності.

оптична ілюзія
інтелект
головоломка
загадки

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