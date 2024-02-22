Оптична головоломка: лише 1% знайдуть метелика серед зграйки папуг

Бачите метелика? Малюнок: Х/Riddleshugoffic

Кольорова оптична ілюзія із зображенням яскравого тропічного лісу спантеличила користувачів соціальних мереж. Чи зможете ви знайти метелика, захованого серед різноколірних папуг, за 10 секунд?

Головоломку запропонувала The Sun.

Оптична ілюзія "Метелик"

Головоломка була розміщена на офіційному акаунті сайту Riddles Hub в соціальній мережі X (Twitter).

Метелик замаскований яскравими кольорами, що використовуються на картинці.

На малюнку зображена зграя папуг, що сидить на верхівках дерев. Деякі з птахів синьо-золоті або червоні, інші — фантастичні породи з яскравим рожевим та фіолетовим пір'ям.

Тло складається з безхмарного неба та гілок, усіяних листям.

Якщо ви досі не можете знайти метелика, тримайте підказку: крила метелика рожеві, сині та червоні.

Правильна відповідь

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