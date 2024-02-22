Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Life arrow Зграйка папуг і одна комаха на дереві — лише 1% знайдуть метелика за 10 секунд arrow

Зграйка папуг і одна комаха на дереві — лише 1% знайдуть метелика за 10 секунд

22 лютого 2024 07:00
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Оптична головоломка: лише 1% знайдуть метелика серед зграйки папуг
Бачите метелика? Малюнок: Х/Riddleshugoffic
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Кольорова оптична ілюзія із зображенням яскравого тропічного лісу спантеличила користувачів соціальних мереж. Чи зможете ви знайти метелика, захованого серед різноколірних папуг, за 10 секунд?

Головоломку запропонувала The Sun.

Оптична ілюзія "Метелик"

Зграйка папуг і одна комаха на дереві — лише 1% знайдуть метелика за 10 секунд - фото 1

Головоломка була розміщена на офіційному акаунті сайту Riddles Hub в соціальній мережі X (Twitter).

Метелик замаскований яскравими кольорами, що використовуються на картинці.

На малюнку зображена зграя папуг, що сидить на верхівках дерев. Деякі з птахів синьо-золоті або червоні, інші — фантастичні породи з яскравим рожевим та фіолетовим пір'ям.

Тло складається з безхмарного неба та гілок, усіяних листям.

Якщо ви досі не можете знайти метелика, тримайте підказку: крила метелика рожеві, сині та червоні.

Правильна відповідь

Зграйка папуг і одна комаха на дереві — лише 1% знайдуть метелика за 10 секунд - фото 2

Раніше ми пропонували веселі оптичні ілюзії с тваринами — тут і тут.

мозок
оптична ілюзія
зір
інтелект
тест
головоломка

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:18 ТЦК винайшли новий "хитрий" спосіб вручити повістку — юрист прокоментував ситуацію

13 лютого 2024

20:00 Адвокат назвав ще одну підставу для зняття з військового обліку

8 лютого 2024

13:31Ігнат відповів, коли Україна зможе отримати винищувачі F-16

14 лютого 2024
Новина з фото

23:29 Садовий відповів на слова віцеспікера Польщі про "бандерівську мову"

13 лютого 2024
Новина з відео

21:34 Деякі українці отримують мобілізаційні розпорядження — що це та кого стосується

9 лютого 2024

18:53 Дідусь голови МЗС Німеччини Анналени Бербок виявився офіцером вермахту

11 лютого 2024
Новина з відео

17:53Поляки висипають зерно з українських вантажівок, що стоять на кордоні

9 лютого 2024
Новина з відео

06:52 Плануєте висаджувати туї біля будинку — експерти відповіли, чи варто це робити

10 лютого 2024

22:58 Українка з рекордними балами потрапила до фіналу нацвідбору Швеції на Євробачення

15 лютого 2024
Новина з фото

06:34Вибухи гримлять у Львові — ракетна атака на захід

Актуальне по темі