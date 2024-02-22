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Стайка попугаев и одно насекомое на дереве — всего 1% найдут бабочку за 10 секунд

22 февраля 2024 07:00
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Оптическая головоломка: только 1% найдут бабочку среди стайки попугаев
Видите бабочку? Рисунок: Х/Riddleshugoffic
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Цветная оптическая иллюзия с изображением яркого тропического леса озадачила пользователей социальных сетей. Сможете ли вы найти бабочку, спрятанную среди разноцветных попугаев, за 10 секунд?

Головоломку предложила The Sun.

Оптическая иллюзия "Бабочка"

Стайка попугаев и одно насекомое на дереве - всего 1% найдут бабочку за 10 секунд - фото 1

Головоломка была размещена на официальном аккаунте сайта Riddles Hub в социальной сети X (Twitter).

Бабочка замаскирована яркими цветами, используемыми на картинке.

На рисунке изображена стая попугаев, сидящих на верхушках деревьев. Некоторые из птиц сине-золотые или красные, другие — фантастические породы с яркими розовыми и фиолетовыми перьями.

Фон состоит из безоблачного неба и ветвей, усеянных листьями.

Если вы еще не можете найти бабочку, держите подсказку: крылья бабочки розовые, синие и красные.

Правильный ответ

Стайка попугаев и одно насекомое на дереве - всего 1% найдут бабочку за 10 секунд - фото 2

Ранее мы предлагали веселые оптические иллюзии с животными — здесь и здесь.

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