Оптическая головоломка: только 1% найдут бабочку среди стайки попугаев

Видите бабочку? Рисунок: Х/Riddleshugoffic

Цветная оптическая иллюзия с изображением яркого тропического леса озадачила пользователей социальных сетей. Сможете ли вы найти бабочку, спрятанную среди разноцветных попугаев, за 10 секунд?

Головоломку предложила The Sun.

Оптическая иллюзия "Бабочка"

Головоломка была размещена на официальном аккаунте сайта Riddles Hub в социальной сети X (Twitter).

Бабочка замаскирована яркими цветами, используемыми на картинке.

На рисунке изображена стая попугаев, сидящих на верхушках деревьев. Некоторые из птиц сине-золотые или красные, другие — фантастические породы с яркими розовыми и фиолетовыми перьями.

Фон состоит из безоблачного неба и ветвей, усеянных листьями.

Если вы еще не можете найти бабочку, держите подсказку: крылья бабочки розовые, синие и красные.

Правильный ответ

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