Хитра загадка, з якою впорається лише найлогічніша людина — знайдіть моркву за 11 секунд

Оптична головоломка, де потрібно знайти морквину. Фото ілюстративне: Jagranjosh

Деяким людям здається, що певні оптичні головоломки створені виключно для того, щоб розважити дітей, але ж ні, є дуже непрості загадки, які під силу лише найкмітливішим. Тож, якщо вам, все ж таки, цікаво перевірити себе, можете розв’язати одну цікаву задачку.

Головоломку представили на Jagranjosh.

Оптична головоломка — знайдіть морквину за 11 секунд

Перед вами дуже яскрава картинка, на якій зображена велика кількість дітей і декілька дорослих. Всі вони з радісним обличчям і у фартуках фарбують паркан навколо будинку. Хтось, при цьому, несе матеріали для фарбування, а хтось стежить за процесом.

Здавалося б, що може бути на цій картинці, крім дітей з дорослими, великого будинку, трави, дерева і паркана? Але на цьому малюнку зображена морквина, яка точно не підходить під атмосферу цієї картинки. Тому її вам, власне, і потрібно відшукати.

Проте, цю загадку вам потрібно розв’язати лише за 11 секунд, що ускладнює задачу. Отже, якщо ви готові починати, радимо вам зробити декілька речей.

Перш за все, приберіть те, що може відволікати вашу увагу, а потім відкладіть всі свої справи, встановіть таймер на 11 секунд і протріть очі за потреби, щоб краще бачити всі деталі на картинці. Тепер ви точно готові, тому бажаємо успіхів!

Оптична загадка на уважність. Фото ілюстративне: Jagranjosh

Якщо вам вдалося розв’язати цю загадку, це означає, що ви є дуже кмітливою людиною. А якщо ви так і не змогли знайти морквину, а на таймері вже сплинув час, не засмучуйтеся і спробуйте ще раз. Або ж ви можете подивитися на відповідь.

Правильна відповідь — де лежить морквина

Якщо ви уважно подивитеся на жінку, яка стоїть на ганку біля будинку і стежить за ситуацією, то побачите біля неї вбудовану в жовту стіну дому морквину.

Правильна відповідь на оптичну головоломку. Фото ілюстративне: Jagranjosh

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