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У цю атмосферу дещо не вписується, але лише унікум знайде, що саме

21 лютого 2024 07:17
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Хитра загадка, з якою впорається лише найлогічніша людина — знайдіть моркву за 11 секунд
Оптична головоломка, де потрібно знайти морквину. Фото ілюстративне: Jagranjosh
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Деяким людям здається, що певні оптичні головоломки створені виключно для того, щоб розважити дітей, але ж ні, є дуже непрості загадки, які під силу лише найкмітливішим. Тож, якщо вам, все ж таки, цікаво перевірити себе, можете розв’язати одну цікаву задачку.

Головоломку представили на Jagranjosh.

Оптична головоломка — знайдіть морквину за 11 секунд

Перед вами дуже яскрава картинка, на якій зображена велика кількість дітей і декілька дорослих. Всі вони з радісним обличчям і у фартуках фарбують паркан навколо будинку. Хтось, при цьому, несе матеріали для фарбування, а хтось стежить за процесом.

Здавалося б, що може бути на цій картинці, крім дітей з дорослими, великого будинку, трави, дерева і паркана? Але на цьому малюнку зображена морквина, яка точно не підходить під атмосферу цієї картинки. Тому її вам, власне, і потрібно відшукати.

Проте, цю загадку вам потрібно розв’язати лише за 11 секунд, що ускладнює задачу. Отже, якщо ви готові починати, радимо вам зробити декілька речей. 

Перш за все, приберіть те, що може відволікати вашу увагу, а потім відкладіть всі свої справи, встановіть таймер на 11 секунд і протріть очі за потреби, щоб краще бачити всі деталі на картинці. Тепер ви точно готові, тому бажаємо успіхів!

Оптическая загадка на внимательность
Оптична загадка на уважність. Фото ілюстративне: Jagranjosh

Якщо вам вдалося розв’язати цю загадку, це означає, що ви є дуже кмітливою людиною. А якщо ви так і не змогли знайти морквину, а на таймері вже сплинув час, не засмучуйтеся і спробуйте ще раз. Або ж ви можете подивитися на відповідь.

Правильна відповідь — де лежить морквина

Якщо ви уважно подивитеся на жінку, яка стоїть на ганку біля будинку і стежить за ситуацією, то побачите біля неї вбудовану в жовту стіну дому морквину.

Правильный ответ на оптическую головоломку
Правильна відповідь на оптичну головоломку. Фото ілюстративне: Jagranjosh

Нагадаємо, ми писали про веселу оптичну головоломку, де потрібно відшукати рибу на малюнку. 

Раніше ми розповідали про яскраву оптичну головоломку, в якій потрібно знайти трьох котів біля будинку. 

Також ми повідомляли про дитячу оптичну головоломку, де треба знайти маленьку черепаху.

оптична ілюзія
інтелект
головоломка
загадки

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