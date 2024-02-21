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В эту атмосферу кое-что не вписывается, но только уникум найдет, что именно

21 февраля 2024 07:17
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Хитрая загадка, с которой справится только самый логичный человек — найдите морковь за 11 секунд
Оптическая головоломка, где нужно найти морковку. Фото иллюстративное: Jagranjosh
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Некоторым людям кажется, что определенные оптические головоломки созданы исключительно для того, чтобы развлечь детей, но нет, есть очень непростые загадки, которые по силам только самым сообразительным. Итак, если вам, все же, интересно проверить себя, можете решить одну интересную задачку.

Головоломку представили на Jagranjosh.

Оптическая головоломка — найдите морковку за 11 секунд

Перед вами очень яркая картинка, на которой изображено множество детей и несколько взрослых. Все они с радостным лицом и в фартуках окрашивают забор вокруг дома. Кто-то, при этом, несет материалы для покраски, а кто-то следит за процессом.

Казалось бы, что может быть на этой картинке, кроме детей со взрослыми, большого дома, травы, дерева и забора? Но на этом рисунке изображена морковка, которая точно не подходит под атмосферу этой картинки. Поэтому ее вам, собственно, и нужно отыскать.

Однако, эту загадку вам нужно решить всего за 11 секунд, что усложняет задачу. Итак, если вы готовы начинать, рекомендуем вам сделать несколько вещей.

Прежде всего, уберите то, что может отвлекать ваше внимание, затем отложите все свои дела, установите таймер на 11 секунд и протрите глаза при необходимости, чтобы лучше видеть все детали на картинке. Теперь вы точно готовы, поэтому желаем удачи!

Оптическая загадка на внимательность
Оптическая загадка на внимательность. Фото иллюстративное: Jagranjosh

Если вам удалось решить эту загадку, это означает, что вы очень сообразительный человек. А если вы так и не смогли найти морковку, а на таймере уже прошло время, не огорчайтесь и попробуйте еще раз. Или вы можете посмотреть на ответ.

Правильный ответ — где лежит морковка

Если вы внимательно посмотрите на женщину, которая стоит на крыльце у дома и следит за ситуацией, то увидите возле нее встроенную в желтую стену дома морковку.

Правильный ответ на оптическую головоломку
Правильный ответ на оптическую головоломку. Фото иллюстративное: Jagranjosh

Напомним, мы писали о веселой оптической головоломке, где нужно найти рыбу на рисунке.

Раньше мы рассказывали о яркой оптической головоломке, в которой нужно найти трех кошек у дома.

Также мы сообщали о детской оптической головоломке, где нужно найти маленькую черепаху.

оптическая иллюзия
интеллект
головоломка
загадки

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