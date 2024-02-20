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Три коти на ганку перед домом точно є, але помітять їх лише найуважніші

20 лютого 2024 07:00
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Оптична головоломка — лише найуважніші знайдуть на ганку трьох котів за 6 секунд
Коти гарно замаскувалися. Малюнок: Digitaloft
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Зелена ділянка перед домом, на якій сховалися три коти. Потрібно їх знайти протягом шести секунд.

Завдання запропонував The Sun.

Оптична головоломка "Три коти"

Три коти на ганку перед домом точно є, але помітять їх лише найуважніші - фото 1

Всі бачать овочеву грядку, квіти та садовий реманент. Але лише кмітливі гравці зможуть розшукати трьох котів на цьому малюнку.

Серед свіжоскошеної трави, розквітлих квітів та стиглої ріпи на грядці ховаються домашні улюбленці.

Зможете помітити котів, що злилися з пейзажем?

Годинник цокає, ваш час починається зараз.

Люди, які регулярно виконують головоломки, покращують свої когнітивні функції та увагу. Важливо тренувати свій мозок у будь-якому віці, й оптичні ілюзії — це чудовий спосіб зробити це.

Все ще не побачили котів?

Тримайте підказку: деякі коти мають той самий колір, що й предмет, на якому вони відпочивають.

Досі не можете їх знайти? Ключ до відповіді знаходиться нижче.

Один з котів лежить на тачці з гарбузами.

Інший кіт відпочиває на сірому м'якому кріслі з навісом, розслабляючись у затінку.

Останній кіт визирає з-за куща маргариток. Білість його очей замаскована пелюстками квітів.

Правильна відповідь

Три коти на ганку перед домом точно є, але помітять їх лише найуважніші - фото 2

Раніше ми пропонували знайти котиків в цікавих оптичних головоломках — тут і тут.

мозок
оптична ілюзія
зір
інтелект
тест
головоломка

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