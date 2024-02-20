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Три кота на лужайке перед домом точно есть, но заметят их только самые внимательные

20 февраля 2024 07:00
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Оптическая головоломка — только самые внимательные найдут на крыльце трех кошек за 6 секунд
Коты хорошо замаскировались. Рисунок: Digitaloft
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Зеленый участок перед домом, на котором спрятались три кота. Нужно найти их в течение шести секунд.

Задание предложил The Sun.

Оптическая головоломка "Три кота"

Три кота на крыльце перед домом точно есть, но заметят их только самые внимательные - фото 1

Все видят овощную грядку, цветы и садовый инвентарь. Но только сообразительные игроки смогут разыскать трех котов на этом рисунке.

Среди свежескошенной травы, цветущих цветов и спелой репы на грядке прячутся домашние питомцы.

Сможете заметить слившихся с пейзажем котов?

Часы тикают, ваше время начинается сейчас.

Люди, регулярно выполняющие головоломки, улучшают свои когнитивные функции и внимание. Важно тренировать свой мозг в любом возрасте и оптические иллюзии — это отличный способ сделать это.

Все еще не увидели котов?

Следуйте подсказке: некоторые котики имеют тот же цвет, что и предмет, на котором они отдыхают.

До сих пор не можете найти их? Ключ к ответу находится ниже.

Один из котов лежит на тачке с тыквами.

Другой кот отдыхает на сером мягком кресле с навесом, расслабляясь в тени.

Последний кот выглядывает из-за куста маргариток. Белизна его глаз замаскирована лепестками цветов.

Правильный ответ

Три кота на крыльце перед домом точно есть, но заметят их только самые внимательные - фото 2

Ранее мы предлагали найти котиков в интересных оптических головоломках — здесь и здесь.

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