Оптическая головоломка — только самые внимательные найдут на крыльце трех кошек за 6 секунд

Три кота на лужайке перед домом точно есть, но заметят их только самые внимательные
Зеленый участок перед домом, на котором спрятались три кота. Нужно найти их в течение шести секунд.
Задание предложил The Sun.
Оптическая головоломка "Три кота"
Все видят овощную грядку, цветы и садовый инвентарь. Но только сообразительные игроки смогут разыскать трех котов на этом рисунке.
Среди свежескошенной травы, цветущих цветов и спелой репы на грядке прячутся домашние питомцы.
Сможете заметить слившихся с пейзажем котов?
Часы тикают, ваше время начинается сейчас.
Люди, регулярно выполняющие головоломки, улучшают свои когнитивные функции и внимание. Важно тренировать свой мозг в любом возрасте и оптические иллюзии — это отличный способ сделать это.
Все еще не увидели котов?
Следуйте подсказке: некоторые котики имеют тот же цвет, что и предмет, на котором они отдыхают.
До сих пор не можете найти их? Ключ к ответу находится ниже.
Один из котов лежит на тачке с тыквами.
Другой кот отдыхает на сером мягком кресле с навесом, расслабляясь в тени.
Последний кот выглядывает из-за куста маргариток. Белизна его глаз замаскирована лепестками цветов.
Правильный ответ
Ранее мы предлагали найти котиков в интересных оптических головоломках — здесь и здесь.
Читайте Новини.LIVE!